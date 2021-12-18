Супертайфун "Рей" на Філіппінах: понад 30 жертв

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Тайфун "Рей" на Філіппінах забрав десятки життів. Понад 300 тисяч людей залишили свої домівки у пошуках порятунку. Тайфун назвали одним із найпотужніших на островах за останні 10 років.
Щонайменше 31 людина загинула внаслідок тайфуну "Рей", який обрушився на Філіппіниу грудні 2021 року. Понад 300 тисяч людей були вимушені покинути свої домівки та пляжні курорти у пошуках порятунку. Про це ідеться у повідомленнях уряду Філіппін у суботу, 18 грудня, передає AFP.
За інформацією влади Філіппін, тайфун "Рей" спустошив південні та центральні райони архіпелагу, обірвав комунікації, вирвав з корінням дерева, зруйнував електричні стовпи в багатьох районах та зірвав дахи з будівель.
Читайте також: В Японії вирує один із найпотужніших за останні 60 років тайфун
"Рей" називають супертайфуном, адже він пронісся по всій країні на швидкості 150 кілометрів на годину. В районі популярного туристичного острова Сіаргао його швидкість досягала 270 кілометрів на годину. "Це справді один з найпотужніших буревіїв, які обрушилися на Філіппіни в грудні за останнє десятиліття", - сказав голова Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на Філіппінах Альберто Боканегра.
За повідомленням синоптиків, нині тайфун "Рей" від Філіппін переміщується у бік В'єтнаму. Тим часом на архіпелазі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено понад 18 тисяч військових, поліцейських, працівників берегової та пожежної охорони. Вони працюють у найбільш постраждалих регіонах, зокрема на острові Сіаргао, повідомив речник Національного агентства з питань стихійних лих Марк Тімбал. "Острову Сіаргао і північній частині острова Мінданао завдано серйозної шкоди", - сказав Тімбал, розповідаючи про райони, які найбільше постраждали від стихії.
Щорічно на Філіппіни обрушуються близько 20 потужних штормів. У листопаді Філіппіни потерпали від тайфуну "Гоні", максимальна швидкість вітру якого становила 225 кілометрів на годину.