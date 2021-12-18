Супертайфун "Рей" на Філіппінах: понад 30 жертв

Щонайменше 31 людина загинула внаслідок тайфуну "Рей", який обрушився на Філіппіниу грудні 2021 року. Понад 300 тисяч людей були вимушені покинути свої домівки та пляжні курорти у пошуках порятунку. Про це ідеться у повідомленнях уряду Філіппін у суботу, 18 грудня, передає AFP.

Наслідки тайфуну "Рей" на Філіппінах

За інформацією влади Філіппін, тайфун "Рей" спустошив південні та центральні райони архіпелагу, обірвав комунікації, вирвав з корінням дерева, зруйнував електричні стовпи в багатьох районах та зірвав дахи з будівель.

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"Рей" називають супертайфуном, адже він пронісся по всій країні на швидкості 150 кілометрів на годину. В районі популярного туристичного острова Сіаргао його швидкість досягала 270 кілометрів на годину. "Це справді один з найпотужніших буревіїв, які обрушилися на Філіппіни в грудні за останнє десятиліття", - сказав голова Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на Філіппінах Альберто Боканегра.

Наслідки тайфуну "Рей" на Філппінах

За повідомленням синоптиків, нині тайфун "Рей" від Філіппін переміщується у бік В'єтнаму. Тим часом на архіпелазі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено понад 18 тисяч військових, поліцейських, працівників берегової та пожежної охорони. Вони працюють у найбільш постраждалих регіонах, зокрема на острові Сіаргао, повідомив речник Національного агентства з питань стихійних лих Марк Тімбал. "Острову Сіаргао і північній частині острова Мінданао завдано серйозної шкоди", - сказав Тімбал, розповідаючи про райони, які найбільше постраждали від стихії.

Щорічно на Філіппіни обрушуються близько 20 потужних штормів. У листопаді Філіппіни потерпали від тайфуну "Гоні", максимальна швидкість вітру якого становила 225 кілометрів на годину.