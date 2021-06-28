Щоб не працювати понаднормово. Чи перейде Японія на чотириденку?

Однією з найбільших проблем, з якою стикаються працівники компаній в Японії, залишається неоплачувана понаднормова праця. У японських ЗМІ регулярно з'являються історії про людей, які хворіють або накладають на себе руки через стрес і постійну втому. Деякі з героїв таких публікацій щомісяця переробляли понад сто годин.

Щоб допомогти працівникам знайти баланс між роботою та особистим життям, японська влада закликає працедавців перейти на чотириденний робочий тиждень. Відповідні рекомендації увійшли до засад економічної політики країни, затверджених японським урядом у червні 2021 року.

Чотириденка для стимуляції економіки та підвищення народжуваності

Японські можновладці стверджують, що чотириденний робочий тиждень дозволить компаніям утримати здібних і досвідчених співробітників, яким довелося б піти в разі, якби вони вирішили створити сім'ю або були б змушені доглядати за літніми родичами.

Щодня мільйони японців вирушають на роботу, де нерідко засиджуються допізна

Скорочення числа робочих днів також дозволило б багатьом співробітникам підвищити свою кваліфікацію і навіть знайти підробіток на додачу до основної роботи, вказують в уряді. Влада країни сподівається і на те, що, отримавши додатковий вихідний, японці будуть частіше відпочивати й витрачати більше грошей, тим самим стимулюючи економіку країни.

Також очікується, молоді люди матимуть більше часу для зустрічей, шлюбу і народження дітей, що бодай якось допоможе подолати демографічні проблеми країни. Японія переживає серйозну демографічну кризу: темпи народжуваності й далі падають, а населення країни старіє.

Пандемія змінила стиль життя багатьох японців

Японський уряд намагається подолати стагнацію в економіці країни, проте інструменти грошово-кредитної й податково-бюджетної політики вже вичерпані.

Тож влада вирішила зробити ставку на альтернативну стратегію - спробувати змінити спосіб життя і стиль роботи мільйонів громадян, пояснює аналітик з дослідницького інституту Fujitsu в Токіо Мартін Шульц (Martin Schulz).

Збільшення населенням витрат на покупки може стимулювати економіку країни

Пандемія коронавірусу вже змусила японські корпорації істотно змінити способи ведення бізнесу - дозволити працівникам працювати віддалено, запровадити гнучкий робочий графік і безліч інших інновацій. "Уряд украй зацікавлений у тому, щоб зміни в японських компаніях збереглися (і після пандемії. - Ред.)", - зазначає Шульц.

Чи готові компанії до переходу на чотириденний робочий тиждень?

Утім, питання про те, чи будуть плани уряду втілені в життя, поки залишається відкритим.

Існують побоювання, що керівництво компаній не захоче відмовлятися від традиційних і консервативних підходів до бізнесу, які так добре служили їм протягом десятиліть - навіть попри явні докази того, що ці методи вже не такі ефективні, як раніше.

Працівники ж, своєю чергою, вважають ідею скорочення робочого тижня привабливою, однак побоюються, що їм уріжуть зарплату або ж звинуватять в недостатньо сумлінному підході до роботи.

60 понаднормових годин на місяць

Молода японка Джунко Шігено закінчує університет і вже отримала пропозиції від декількох великих корпорацій. Однак вибір дівчини припав на невелику IT-компанію: там пообіцяли, що їй не доведеться працювати понаднормово понад 15 годин на місяць. В одній із корпорацій, де дівчина проходила співбесіду, в місяць допускалося 60 годин понаднормової праці.

"Я поговорила зі співробітниками кожної з компаній, які пропонували мені роботу на повну ставку. На моє запитання про баланс між роботою та особистим життям одна з жінок просто розплакалася. Це мене шокувало", - розповідає Джунко Шігено.

"Я хочу працювати та отримувати нові навички, - продовжує дівчина. - Але я також хочу, щоб у мене залишався вільний час і була можливість зустрічатися з родичами та друзями та займатися своїми хобі".

Експерт: продуктивно працювати можна і дистанційно

"За останній рік працівники довели, що для продуктивної роботи їм зовсім не обов'язково перебувати в офісі п'ять днів на тиждень і засиджуватися там допізна", - зазначає Мартін Шульц.

Під час пандемії багато японських компаній перейшли на віддалену роботу

"Найбільший ризик зараз полягає в тому, що деякі компанії повернуться до старого стилю роботи й наполягатимуть на тому, щоб працівники проводили весь день в офісі. Компанії, які не припустяться цієї помилки, від цього тільки виграють", - резюмує аналітик Fujitsu.

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