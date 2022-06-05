 Серед загиблих в аварії на залізниці у Баварії українські біженці - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

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Новини

Серед загиблих в аварії на залізниці у Баварії українські біженці - ЗМІ

Внаслідок аварії поїзда, що зійшов з рейок в місті Гарміш-Партенкірхен у Баварії, загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще 40 дістали поранень. За даними газети Bild am Sonntag, серед загиблих двоє біженок з України.

Операція порятунку пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Баварії

Операція порятунку пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Баварії, триває вже третій день

Внаслідок великої залізничної аварії, що сталася 3 червня поблизу німецького міста Гарміш-Партенкірхен (земля Баварія), загинуло щонайменше п'ятеро осіб. Серед них дві біженки з України, повідомило німецьке видання Bild am Sonntag у неділю, 5 червня. Підтвердження з інших джерел, зокрема від диппредставництв України в Німеччині, безпосередньо після публікації повідомлення не надходило. У поліції лише повідомили, що жертвами, за інформацією на даний момент, стали четверо жінок у віці 32, 39, 51 та 70 років, а також хлопець-підліток.

За інформацією німецького видання, одна з жінок-українок була з дитиною, яка дістала серйозних травм та зараз перебуває в лікарні. Жінки проживали в регіоні у німецьких родинах, які прихистили їх після втечі від російської війни в Україні.

Поранена людина з поїзду, що зійшов з рейок у Баварії

Внаслідок аварії поранень зазнали щонайменше 40 людей, п'ятеро загинуло

За офіційною інформацією, поранень внаслідок аварії зазнали близько 40 людей, серед яких діти. Загалом у поїзді, що прямував з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена, на момент катастрофи перебувало 140 людей. Потяг зійшов з рейок у районі села Бурграйн, три вагони перекинулися на бік.

Наразі причина аварії невідома. За словами міністра транспорту Баварії Крістіана Бернрайтера, залізничники припускають, що аварія могла статися через технічну несправність. 

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