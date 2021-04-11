 СБУ заявила, що викрила десятьох бойовиків і вилучила вибухівку на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

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Новини

СБУ заявила, що викрила десятьох бойовиків і вилучила вибухівку на Донбасі

Служба безпеки України стверджує, що викрила у Донецькій області десятьох учасників незаконних збройних формувань і виявила схрон з мінами.

Співробітник СБУ на Донбасі

Співробітник СБУ на Донбасі (архівне фото)

Під час проведення профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донецької області Служба безпеки України (СБУ) виявила схрон із мінами і викрила десятьох учасників незаконних збройних формувань. Про це пресслужба СБУ повідомила у четвер, 22 квітня.

"Відпрацьовуючи оперативну інформацію, правоохоронці встановили місця проживання учасників бандугруповань так званої "ДНР". Вони наразі входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків", - стверджують в СБУ. Спецслужба перевіряє інформацію стосовно причетності підозрюваних до активного збройного спротиву силам Антитерористичної операції чи Операції об'єднаних сил. "У разі підтвердження даних щодо них будуть відкриті кримінальні провадження", - запевнили в СБУ.

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Міни вдома у одного з ймовірних бойовиків

Також у Службі безпеки України повідомили, що вдома у одного з ймовірних бойовиків співробітники СБУ виявили схованку з чотирма протитанковими мінами ТМ-62М загальною вагою 40 кілограмів. "За наявними оперативними даними, зловмисник планував використовувати їх для проведення диверсій у регіоні", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Крім того, як йдеться у повідомленні, було встановлено двох організаторів так званого "референдуму" на Донбасі у 2014 році. "За встановленими фактами вирішують питання про порушення кримінальних проваджень", - додали у СБУ.

Затримання бойовиків у Чехії

Напередодні у Чехії було затримано п'ятьох осіб за підозрою в у злочинах, пов'язаних з тероризмом, зокрема через ймовірну їхню участь у боях на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Їх також підозрюють у фінансуванні та підтримці тероризму.

При цьому поліція запевнила, що ці затримання не пов'язані з заявами про причетність російської військової розвідки до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році.

Ці арешти стосувалися мілітаризованої групи осіб, один з учасників якої воював проти українських військових на боці бойовиків самопроголошених республік на Донбасі, а після повернення до Чехії збирав гроші, щоб відправити нових людей на Донбас для участі в боях.

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