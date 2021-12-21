 СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2021

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Новини

СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО

У СБУ заявили, що колишній військовий збирав інформацію щодо організації системи управління військами ППО. Водночас підозру ексвійськовому ще не пред'явили.

Табличка служби безпеки України

СБУ повідомила про викриття військовослужбовця, який нібито шпигував на користь РФ

У Службі безпеки України (СБУ) стверджують, що співробітники військової контррозвідки у Дніпропетровській області викрили колишнього військовослужбовця, який збирав секретні відомості для російських спецслужб. Про це у вівторок, 21 грудня, заявила пресслужба СБУ.

Як запевнили у відомстві, колишній військовий одного з підрозділів Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) збирав секретні дані щодо організації системи управління військами ППО. "Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання", - повідомили в СБУ.

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У спецслужбі запевняють, що під час обшуків у його помешканні правоохоронці знайшли флеш-носії з секретною інформацією та техніку із доказами його протиправної діяльності. Аби передати здобуту інформацію російським спецслужбам, чоловік планував виїхати у РФ нібито задля поїздки до родичів.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо участі ексвійськового у терористичній організації та несакціонованих діях з інформацією особою, яка не має права доступу до неї. Наразі у відомстві вирішують питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом йому запобіжного заходу. Якщо провина буде доведена, йому загрожуватиме від восьми до 15 років позбавлення волі.

Водночас жодних інших подробиць наразі у справі не повідомляється. У СБУ не розкривають особу фігуранта, місто та військову частину, де відбувався незаконний збір секретної інформації. Підтвердження достовірності викладеної українською спецслужбою інформації з інших джерел наразі DW встановити не вдалось.

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Нагадаємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше СБУ заявляла, що контррозвідка викрила чиновника однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ на прихованому зборі секретних відомостей на Вінниччині.

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