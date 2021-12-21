СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО

У Службі безпеки України (СБУ) стверджують, що співробітники військової контррозвідки у Дніпропетровській області викрили колишнього військовослужбовця, який збирав секретні відомості для російських спецслужб. Про це у вівторок, 21 грудня, заявила пресслужба СБУ.

Як запевнили у відомстві, колишній військовий одного з підрозділів Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) збирав секретні дані щодо організації системи управління військами ППО. "Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання", - повідомили в СБУ.

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У спецслужбі запевняють, що під час обшуків у його помешканні правоохоронці знайшли флеш-носії з секретною інформацією та техніку із доказами його протиправної діяльності. Аби передати здобуту інформацію російським спецслужбам, чоловік планував виїхати у РФ нібито задля поїздки до родичів.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо участі ексвійськового у терористичній організації та несакціонованих діях з інформацією особою, яка не має права доступу до неї. Наразі у відомстві вирішують питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом йому запобіжного заходу. Якщо провина буде доведена, йому загрожуватиме від восьми до 15 років позбавлення волі.

Водночас жодних інших подробиць наразі у справі не повідомляється. У СБУ не розкривають особу фігуранта, місто та військову частину, де відбувався незаконний збір секретної інформації. Підтвердження достовірності викладеної українською спецслужбою інформації з інших джерел наразі DW встановити не вдалось.

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Нагадаємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше СБУ заявляла, що контррозвідка викрила чиновника однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ на прихованому зборі секретних відомостей на Вінниччині.