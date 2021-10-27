Cпівробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземного ІТ-фахівця

Трьох співробітників Служби безпеки України (СБУ) підозрюють у незаконному утриманні іноземного ІТ-фахівця та вимаганні у нього 200 тисяч доларів США, повідомлило Державне бюро розслідувань (ДБР) у середу, 27 жовтня.

Як встановили слідчі, у жовтні 2020 року двоє співробітників центрального апарату СБУ та один працівник територіального підрозділу незаконно затримали і тривалий час утримували іноземного ІТ-спеціаліста, який нібито розшукувався за вчинення злочину на території Російської Федерації. У нього вимагали 200 тисяч доларів США.

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"Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували. До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно", - повідомили у ДБР.

Іноземний ІТ-фахівець розрахувався біткоїнами

Оскільки іноземний ІТ-фахівець не мав суми, яку вимагали співробітники СБУ, він домовився "розрахуватись" із ними біткоїнами. "Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 мільйона гривень, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам нацполіції", - додали у бюро.

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На підставі ухвал судів у серпні 2021 року підозрюваних співробітників СБУ відсторонили від роботи. Двоє з них перебувають під домашнім арештом, а третього через систематичні порушення покладених на нього судом обов'язків відправили під варту.

Трьом співробітникам СБУ повідомили про підозру у насильницькому зникненні, крадіжці, поєднаній з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.