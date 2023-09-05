Зловживання щодо енергоінфраструктури: СБУ проводить обшуки

Українська спецслужба повідомили про проведення понад 20 обшуків. Вони пов'язані зі слідчими діями у в.о. мера Чернігова Олександра Ломака.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про понад 20 одночасних обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спецслужбу.

"Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи в межах раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі в кількох областях здійснюється понад 20 обшуків", - ідеться у повідомленні.

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Як повідомляють ЗМІ, ця серія обшуків пов'язана з обшуками у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака. Зранку він повідомив, що у нього проводять обшук представники СБУ на підставі рішення Шевченківського суду міста Києва.

"Що шукатимуть: мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста", - написав Ломако у Facebook.



