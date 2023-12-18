СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка коригувала удари військ РФ по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. В результаті одного з ударів, завданого 18 жовтня, російська ракета влучила у багатоповерхівку.

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що нейтралізувала агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка коригувала повітряні удари російської армії по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Про це йдеться у повідомленні пресслужбт СБУ в понеділок, 18 грудня.

"У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п'ятеро людей загинули,ще п'ятеро - зазнали важких поранень", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, резидентом російської агентури виявився житель Запоріжжя, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції" який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті, стверджують в СБУ.

"Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів", - додали в СБУ.

За даними слідства, учасники групи розвідували місця базування Сил оборони України на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" у одному із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі, розповіли у спецслужбі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною другою статті 28 та частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення. Станом на сьогодні підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.