СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю
Служба безпеки України (СБУ) заявила, що нейтралізувала агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка коригувала повітряні удари російської армії по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Про це йдеться у повідомленні пресслужбт СБУ в понеділок, 18 грудня.
"У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п'ятеро людей загинули,ще п'ятеро - зазнали важких поранень", - повідомили в СБУ.
За даними слідства, резидентом російської агентури виявився житель Запоріжжя, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції" який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті, стверджують в СБУ.
"Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів", - додали в СБУ.
За даними слідства, учасники групи розвідували місця базування Сил оборони України на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" у одному із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі, розповіли у спецслужбі.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною другою статті 28 та частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення. Станом на сьогодні підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.