Війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: є жертви

Війська РФ уночі поцілили по житловому будинку у Запоріжжі. Вналідок ракетного удару загинули двоє людей, троє зазнали поранень, ще троє - вважаються зниклими безвісти.

Російські війська в ніч на середу, 18 жовтня, завдали шести ракетних ударів по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку у середмісті.

Внаслідок влучання щонайменше дві людини загинули загинули, троє - зазнали поранень. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив Малашко.

Тип ракет, якими війська РФ завдали удару, встановлюють, додав він. В будинку внаслідок влучання пошкоджень зазнали вісім квартир.

Як уточнили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок удару було зруйнувано під’їзд житлового будинку з третього по п'ятий поверхи. Під час розбору завалів співробітники ДСНС та правоохоронці врятували чоловіка та передали медикам. Ще близько 50 мешканців будинку евакуювали, зазначили в ДСНС.

Екстрені служби продовжують роботу.

Зеленський: Російський терор має програти

Згодом президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї близькі чи ріlні загинули внаслідок ціє] атаки. "Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - додав він у дописі в Telegram.

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