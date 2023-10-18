  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: є жертви

Анастасія Шепелева
18 жовтня 2023 р.

Війська РФ уночі поцілили по житловому будинку у Запоріжжі. Вналідок ракетного удару загинули двоє людей, троє зазнали поранень, ще троє - вважаються зниклими безвісти.

https://p.dw.com/p/4XfFa
Наслідки влучання ракети в багатоквартирний будинок у Запоріжжі, 18 жовтня 2023 року
Наслідки влучання ракети в багатоквартирний будинок у Запоріжжі, 18 жовтня 2023 рокуФото: REUTERS

Російські війська в ніч на середу, 18 жовтня, завдали шести ракетних ударів по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку у середмісті.

Внаслідок влучання щонайменше дві людини загинули загинули, троє - зазнали поранень. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив Малашко. 

Тип ракет, якими війська РФ завдали удару, встановлюють, додав він. В будинку внаслідок влучання пошкоджень зазнали вісім квартир. 

Як уточнили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок удару було зруйнувано під’їзд житлового будинку з третього по п'ятий поверхи. Під час розбору завалів співробітники ДСНС та правоохоронці врятували чоловіка та передали медикам. Ще близько 50 мешканців будинку евакуювали, зазначили в ДСНС.

Екстрені служби продовжують роботу.

Зеленський: Російський терор має програти

Згодом президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї близькі чи ріlні загинули внаслідок ціє] атаки. "Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - додав він у дописі в Telegram.

Читайте також:Росія вночі атакувала Україну ракетами і дронами: є постраждалі і руйнування 

Дитинство у Кураховому: як живуть діти у прифронтових містах

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"Бавовна" у Севастополі, просування на Запоріжжі: що кажуть на Заході про перспективи контрнаступу ЗСУ (13.09.2023)

"Бавовна" у Севастополі, просування на Запоріжжі: що кажуть на Заході про перспективи контрнаступу ЗСУ (13.09.2023)

Що допомогло ЗСУ досягати успіхів у контрнаступі, а що стримує звільнення українських територій? Які перспективи прориву російської оборони на півдні? Та що буде з настанням холодів? Про це ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та інші західні експерти.
Конфлікти13 вересня 2023 р.05:59 хв.