 САП і НАБУ допитали народного депутата Олександра Юрченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

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САП і НАБУ допитали народного депутата Олександра Юрченка

САП і НАБУ допитали народного депутата Олександра Юрченка. Також йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Детективи НАБУ вручили підозру народному депутату Олександру Юрченку

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) допитали народного депутата Олександра Юрченка в якості підозрюваного та вручили йому клопотання про обрання  запобіжного заходу.

Антикорупційні органи проситимуть суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 мільйона гривень. Дату та час засідання з обрання запобіжного заходу САП повідомить пізніше. Також Юрченку цього дня вручили підозру.

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Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу"

Олександр Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу", повідомив цього ж дня перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту.

"Повідомляю про вихід із фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - сказав він, передає інформагентство "Українські Новини".

Раніше цього ж дня генпрокурорка України Ірина Венедіктова сказала, що підписала підозру Юрченку. При цьому 15 вересня вона запевняла, що поки не бачила підстав для підписання підозри депутату від "Слуги народу" Юрченку.

Справа народного депутата Юрченка

13 вересня депутат ВР Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. "Два дні тому НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися нардепу Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами. НАБУ "вело" нардепа не один місяць, зібрало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа і блокує по ньому санкцію", - написав він.

14 вересня директор НАБУ Артем Ситник підтвердив, що у справі про отримання хабара помічником Юрченка фігурують депутати парламенту.

15 вересня Вищий антикорупційний суд Києва заарештував підозрюваного в отриманні хабара помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень. За нього вже внесли заяву. 

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