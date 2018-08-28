 Ryanair 3 вересня почне польоти між Києвом і Берліном | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.08.2018

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Економіка

Ryanair 3 вересня почне польоти між Києвом і Берліном

З початку вересня лоукост Ryanair почне літати з України. Перший рейс буде здійснено між аеропортами Київ "Бориспіль" і "Берлін-Шенефельд".

Ryanair почне здійснювати рейси з України з вересня

Ryanair почне здійснювати рейси з України з вересня

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair здійснить перший рейс з Києва до Берліна 3 вересня. Про це у середу, 29 серпня, повідомив аеропорт "Бориспіль". Вартість квитка до Берліна в одну сторону починається від 22 євро, йдеться на сайті авіакомпанії. Рейс здійснюватиметься між аеропортами "Бориспіль" і "Берлін-Шенефельд".

DW.COM

Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair підписав угоди про співпрацю з українськими аеропортами "Бориспіль" та "Львів". Перші рейси між Україною та низкою європейських країн очікуються вже у жовтні 2018 року. (23.03.2018)

Пізніше Ryanair почне літати з Києва до Великобританії, Литви, Польщі, Швеції, Словаччини та Іспанії, а зі Львова - до Німеччини, Великобританії та Польщі. Раніше керівник Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що компанія вивчає також можливість відкриття внутрішніх в Україні рейсів. За перший рік роботи на українському ринку ірландська авіакомпанія планує перевезти 850 тисяч пасажирів, зазначав О'Лірі. 

Вихід Ryanair на український ринок був запланований ще 2017 року, однак так і не відбувся через провал тодішніх переговорів між авіакомпанією та київським аеропортом "Бориспіль". Керівництво останнього звинуватило мінінфраструктури України у погодженні, на їхню думку, надто низької ставки пасажирського збору з Ryanair без згоди з самим аеропортом.

Зрештою переговори були поновлені за участі міністерства та Ukraine Investment Promotion Office. Українська авіакомпанія МАУ, яка належить структурам українського бізнесмена Ігоря Коломойського і на даний момент є базовим перевізником "Борисполя" тоді відкидала свою причетність до зриву перемовин між Ryanair та київським летовищем.

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Докладно

Ryanair почне здійснювати рейси з України з вересня

Ryanair 3 вересня почне польоти між Києвом і Берліном

З початку вересня лоукост Ryanair почне літати з України. Перший рейс буде здійснено до Берліна. 

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