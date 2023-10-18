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Розстріл на Інститутській: Суд оголосив вирок "беркутівцям"

Ігор Бурдига
18 жовтня 2023 р.

Олександр Маринченка суд визнав винним лише у перевищенні повноважень, а Сергія Тамтуру - виправдав за всіма пунктами обвинувачення. Ще трьох суд визнав винними у масових вбивствах і перевищенні службових повноважень.

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Олександр Маринченко (ліворуч) та Сергій Тамтура під час одного з судових засідань
Олександр Маринченко (ліворуч) та Сергій Тамтура під час одного з судових засідань (архівне фото)Фото: picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko

Колегія присяжних Святошинського районного суду Києва виправдала за всіма пунктами обвинувачення, зокрема і у розстрілі учасників акції протесту на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року, ексбійця київської спецроти спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Тамтуру.

Вирок п'ятьом обвинуваченим "беркутівцям" у середу, 18 жовтня, оголосив суддя Сергій Дячук, який головував у процесі всі 7,5 років, повідомляє кореспондент DW.

З обвинувачених у залі суду були присутні лише Тамтура та Олександр Маринченко. Останнього присяжні визнали винним лише у перевищенні службових повноважень, призначивши йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Маринченко вже пробув за ґратами понад чотири роки слідства, тож більше покарання не відбуватиме. 

"Чорна рота" столичного "Беркуту" стріляє в мітингувальників (Київ, 20 лютого 2014 року)
"Чорна рота" столичного "Беркуту" стріляє в мітингувальників (Київ, 20 лютого 2014 року)Фото: Reuters

Ще трьох бійців "Беркуту" судили заочно - на відміну від Тамтури і Маринченка вони не повернулися до Києва після того, як в грудні 2019 року всіх п'ятьох передали до самопроголошених утворень "Л/ДНР" в рамках обміну полоненими. Всіх трьох суд визнав винними у масових вбивствах і перевищенні службових повноважень, однак виправдав за обвинуваченнями у тероризмі, перешкоджанні мирним зборам і викраденні зброї.

Зокрема, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка засудили до 15-ти років позбавлення волі кожного. А заступника командира роти Олега Янішевського - до довічного ув'язнення. Останнього також визнали винним у вбивстві через необережність та у завданні тілесних ушкоджень, однак в рамках цих обвинувачень вже сплив термін давності покарання.

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Меморіал загиблим на вулиці Інститутській у Києві (фото з архіву)
Меморіал загиблим на вулиці Інститутській у Києві (фото з архіву)Фото: S. Gallup/Getty Images

Прокуратура вимагала довічного для всіх

Суддя Дячук оголосив лише резолютивну частину вироку, відверто здивувавши усіх присутніх в залі. Під час останніх виступів минулої осені, прокуратура та представники потерпілих вимагали довічного покарання для всіх обвинувачених. Адвокати ж вимагали повного виправдання.

"Я розчарований", - сказав кореспондентові DW прокурор генеральної прокуратури Ігор Земсков після оголошення вироку.

Захисники "беркутівців" теж не були повністю задоволені вироком. "Ми раді, що наші клієнти на свободі", - зазначив журналістам один із них, Олександр Горошинський.

Водночас Олександр Маринченко заявив, що вважає себе повністю невинуватим, зокрема і у перевищенні службових повноважень.

Попри невдоволення вироком сторони процесу поки що утримались від обіцянок про апеляцію, пояснюючи це тим, що чекатимуть на повний текст ухвали суду.

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