В Україні завершили розслідування розстрілу "Небесної сотні"

У суд передали обвинувачення щодо Януковича та колишніх силовиків за організацію розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року.

В Україні завершили розслідування щодо щодо найбільшої "справи Майдану" - розстрілів протестувальників 18-20 лютого 2014 року. До суду направили обвинувальний акт щодо колишнього керівництва держави, повідомляють в середу, 4 жовтня, Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора.

У вчиненні злочинів обвинувачуються колишні:

президент України Віктор Янукович,

міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, начальник головного управління МВС, командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк, його заступник, начальник міліції громадської безпеки Петро Федчук, в.о. начальника головного управління МВС у Києві Валерій Мазан, командир підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" Сергій Кусюк,

голова Служби безпеки України (СБУ) Олександр Якименко, його перший заступник, керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький,

міністр оборони Павло Лебедєв.

Правоохоронці офіційно повідомляють лише посади підозрюваних, їхні імена називає "Українська правда".

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Загинули 67 цивільних

За даними слідства, 18-20 лютого 2014 року фігуранти організували застосування правоохоронцями "без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства" вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів. "У тому числі незаконно поставлених з території держави-агресора, для силової протидії та розгону демонстрантів", - пише Офіс генпрокурора.

"Обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого - розстріл мітингувальників", - додається в повідомленні.

"Такі дії колишніх президента, міністра оборони та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб і 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень", - зазначає Офіс генпрокурора.

Їх звинувачують у незаконному перешкоджанні "в складі злочинної групи" проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищенні працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також в організації терористичного акту.

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Накази в інтересах РФ

"Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначає ДБР.

Там додають, що досудове розслідування також встановило, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС після розпаду Радянського Союзу проходили військову службу у збройних силах Росії, "набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ", і "віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, діяли в інтересах РФ, якій давали присягу".

"Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними силами України", - кажуть в ДБР.

Максимальне покарання за інкриміновані злочини передбачає довічне позбавлення волі.