Розкрадання на залізниці: суд відправив ексрадника ОП в СІЗО

ВАКС відправив Артема Шила до слідчого ізолятора на два місяці, призначивши як альтернативу заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Колишнього радника Офісу президента України Артема Шила, якого підозрюють в організації групи, причетної до заволодіння 182 мільйонами гривень під час закупівель для "Укрзалізниці", відправили в слідчий ізолятор за рішенням суду. Про це у четвер, 4 квітня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідча суддя ВАКС застосувала до Шила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31 травня 2024 року з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави.

Фігуранта справи підозрюють у розкраданні коштів при закупівлі кабельної продукції та трансформаторів під час воєнного стану. Раніше САП оцінювали завдані збитки у суму в 94,8 мільйона гривень. Втім, як уточнили в коментарі DW у відомстві, "збитки збільшилися" за рахунок того, що до справи "додався інший епізод". Однак інші деталі в САП не розкрили.

Як випливає з повідомлення САП 4 квітня, до підозри ексраднику ОП додали статтю 209 Кримінального кодексу України про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. До того його підозрювали лише у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191), а також співучасті в кримінальному правопорушенні (стаття 27).

Окрім роботи в ОП, Шило до березня 2024 року очолював головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБУ. Підозру йому та ще шістьом учасникам схеми оголосили 3 квітня.

Деталі корупційної справи

За даними слідства, в червні-грудні 2022 року організатор групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" (УЗ) забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Ця компанія контролювалась громадянином Білорусі, який мав зв'язки в Росії, повідомили в НАБУ.

Аби забезпечити перемогу цієї компанії на тендері, лідер групи організував направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. "Натомість зв'язки як компанії, яка "виграла" тендер, так і її контролера з РФ навмисно проігноровано", - стверджували в САП.

За даними слідства, компанія-переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані, пов'язаного з РФ, та перепродала УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

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