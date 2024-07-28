Російські війська обстрілюють Херсонщину, є поранені

Вранці у неділю, 28 липня, російські війська завдали масованого удару по передмістю Херсона, внаслідок чого поранені троє людей. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега завдала масованого удару по передмістю Херсона. Пошкоджені будинки, є поранені", - написав він Telegram.

Згодом Херсонська ОВА повідомила про обстріл селища Комишани на Херсонщині, внаслідок чого поранень дістали двоє жінок, двоє дітей та підліток. "Від самого ранку російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Крім того, під обстрілом було й селище Приозерне, де поранень зазнала літня жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу, зазначили в ОВА.

Нічна атака ракетою і "шахедами"

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ протягом ночі збито керовану авіаційну ракету Х-59 та сім безпілотників "Shahed-131/136". "Майже всі повітряні цілі знищені в Одеській області", - повідомили ПС ЗСУ.

Крім того, українські Військово-морські сили повідомляють вранці 28 липня про виведення Росією у Чорне море одного ракетоносія із загальним залпом до 4 ракет. Корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".