Війська РФ активно атакують на Куп'янському напрямку - ГШ

Війська РФ активізували спроби прорвати оборону ЗСУ поблизу Куп’янська на Харківщині, повідомили в Генштабі ЗСУ. Зокрема, росіяни вдалися до спроби прорватися у Куп'янськ й зазнали поразки, додають у ЦПД РНБО.

На Куп'янському напрямку на Харківщині спостерігається значна активізація наступальних дій російських військ. Як вказується у середу, 4 грудня, у зведенні Генштабу Збройних сил України (ГШ ЗСУ), на цьому напрямку було зафіксовано 12 спроб російських військових атакувати українських оборонців.

"Противник 12 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, десять боєзіткнень ще тривають", - йдеться в зведенні станом на 16:00, оприлюдненому на Facebook-сторінці ГШ ЗСУ.

Російські війська спробували прорватися у Куп'янськ - ЦПД

Про загострення ситуації в цій частині фронту повідомляв і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Зокрема, війська РФ вдалися до спроби прорватися у Куп'янськ й зазнали поразки. "Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп'янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами. Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - зазначив Коваленко в дописі у Telegram-каналі .

Загалом у ГШ ЗСУ кажуть про спроби росіян наступати й на інших ділянках на Харківщині. Зокрема, на цьому напрямку російські війська п'ять разів штурмували у районі Вовчанська та Глибокого. На момент публікації зведення українські військові відбили чотири атаки росіян, ще один бій тривав, повідомили у ГУ ЗСУ.

У Куп'янському районі триває посилена евакуація

Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що увечері 4 грудня війська РФ поцілили керованою авіабомбою (КАБ) по одному з житлових будинків Куп'янська. "40-річний цивільний чоловік загинув. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Зруйновано або пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває", - написав він у Telegram-каналі .

Крім того, Синєгубов констатував, що кількість евакуйованих людей в області зростає. "Понад 25 тисяч евакуйованих жителів прифронтових територій вже звернулися у Центри підтримки. У Куп'янському, Курилівському, Вовчанському та Липецькому хабах людям надають медичну, матеріальну, юридичну підтримку, а також продуктові та гігієнічні набори. Цифри щоденно зростають", - розповів голова Харківської ОВА в іншому дописі .

Днями посадовець повідомляв, що від початку заходів з посилення евакуації цивільного населення з окремих громад Куп'янщини виїхали майже 5,5 тисячі людей, серед яких майже 300 дітей. Щодня, за словами Синєгубова, до логістичного центру в Харкові прибуває 100-150 людей. Значна частина евакуйованих - маломобільні та люди похилого віку, йдеться у повідомленні Харківської ОВА.