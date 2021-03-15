Російський "Альянс лікарів" готовий протестувати для допуску медиків до Олексія Навального

Російська профспілка медпрацівників "Альянс лікарів" має намір влаштувати акцію протесту біля стін колонії №2 у Володимирській області, де утримують опозиційного політика Олексія Навального, якщо йому не нададуть необхідну медичну допомогу. Про це голова профспілки Анастасія Васильєва заявила у відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі "Навальний Live" у п'ятницю, 2 квітня.

Васильєва та її колеги нарікають на "неграмотне лікування" Навального. На тлі голодування, яке політик оголосив на знак протесту проти ненадання йому медичної допомоги, це може привести до гіпоглікемічної коми, попереджає глава "Альянсу лікарів".

Якщо до Олексія Навального до 5 квітня "не буде допущений його невролог і не будуть видані необхідні для лікування ліки", то профспілка медпрацівників має намір провести протестну акцію перед колонією №2 у Покрові 6 квітня опівдні.

Голодування Навального

Навальний оголосив голодування 31 березня. Він пообіцяв тримати його до того часу, поки до нього не допустять лікаря. Раніше політик повідомляв про болі у спині і нозі. В управлінні служби з виконання покарань по Володимирській області заявили, що Навальний отримує необхідну допомогу "відповідно до його поточних медичних показань".

Наприкінці березня понад тисяча російський лікарів підписали відкритий лист із закликом допустити до політика фахівців, яким він довіряє. "Є ймовірність, що залишення пацієнта в даному випадку без допомоги, можливо, навіть хірургічної, може призвести до розвитку важких наслідків, у тому числі і незворотної, повної або часткової втрати функцій нижніх кінцівок", - попередили медики.

Ув'язнення Олексія Навального

17 січня Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". 2 лютого Навального засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег у 2014 році були визнані винними в розкраданні. Опозиціонер з 15 березня перебуває в колонії № 2 в місті Покров Володимирської області.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)