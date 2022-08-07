Росіянина Дворковича переобрали президентом Міжнародної шахової федерації

Попри критику з боку України та інших представників шахового світу, росіянина Аркадія Дворковича переобрали президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) на чотири роки з великою перевагою голосів. Про це у неділю, 7 серпня, повідомила організація у Twitter. Дворкович, колишній віцепрем'єр в уряді Росії за Володимира Путіна, очолює ФІДЕ з 2018 року.

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На з'їзді в індійському Ченнаї Дворкович отримав 157 голосів зі 179. Його суперник, український гросмейстер Андрій Баришполець, отримав лише 16 голосів. Перед недільними виборами Баришполець вказував на "величезні зв'язки" свого опонента із російським урядом. "Ви несете відповідальність за створення російської військової машини", - сказав він Дворковичу.

Останній захищався від звинувачень. Він "зайняв сильну позицію щодо трагічних подій в Україні", - відповів Дворкович. У березні, в інтерв'ю американському сайту новин Mother Jones, він назвав вторгнення Росії війною і виявив співчуття до українських мирних жителів.

Пізніше Дворкович, очевидно, скоригував свою позицію, заявивши, що "немає місця нацизму та домінування одних країн над іншими". Ці слова були розцінені як прихована підтримка Кремля, який стверджує, що Україною нібито правлять нацисти, і звинувачує західні країни у підступних спробах вивести Україну зі сфери впливу Росії, зазначає агентство AFP. Також він, як і раніше, входить до наглядової ради російської шахової федерації разом із прессекретарем Кремля Дмитром Пєсковим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

За словами Пітера Гейне Нільсена, головного тренера норвезького шахового чемпіона Магнуса Карлсена, Росія домінує в шаховому світі вже багато років. Дворкович використовує "м'яку силу" для своєї країни, сказав він. "Шахи мають стати незалежними від Росії, у наших власних інтересах та з моральних зобов'язань", - написав у квітні Нільсен, який підтримував Баришпольця.

Прессекретар Кремля Пєсков назвав переобрання Дворковича "дуже гарною новиною та дуже значущою перемогою", повідомляють російські агенції.