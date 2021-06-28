Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру та іншої продукції

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонене з України. Зміни внесли до постанови від 29 грудня 2018 року.
До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їх приготування. Відповідна постанова від 28 червня була оприлюднена у п'ятницю, 2 липня, на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".
Москва обмежила ввезення ячменю, пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готових і консервованих м'ясних продуктів, м'ясних субпродуктів, готових і консервованих ракоподібних.
Москва також заборонила імпортувати з України незнежирену какао-пасту, макаронні вироби, попкорн, продукти типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, томатний кетчуп та інші томатні соуси, майонез, продукти для приготування соусів, макуху, продукти, які використовують на корм худобі, деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.
У 2018 році російський уряд наклав заборону на імпорт із України пшениці, фруктів, горіхів, фруктових і овочевих соків, кондитерських виробів із цукру, хліба, тістечок, печива, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства й переробної промисловості.
Із 2014 року Москва щороку продовжує продовольче ембарго щодо товарів зі США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади та інших західних країн, а також України.
Цьому передували економічні санкції щодо Росії, які запровадили США і ЄС через анексію Криму в березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі.
Україна також заборонила ввезення багатьох видів товарів з Росії.
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Данія: найдорожчий в ЄС хліб
Найдорожчою для життя країною Євросоюзу залишається Данія - споживчі ціни тут 2018 року були майже на 38 відсотків вищими, ніж в середньому по ЄС. Зокрема, за даними Євростату, країна мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої - на 30 відсотків вище від середнього по ЄС. Передусім через дорогі хліб та зернові, які тут коштують у півтора рази дорожче.
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо
Хоч загальний рівень цін в Австрії вищий за середній у ЄС лише на 10 відсотків, ця країна разом з Люксембургом (третій згори за загальним рівнем споживчих цін) - серед лідерів за цінами на продукти харчування і безалкогольні напої. Вони тут на 25 відсотків вищі середній показник по ЄС. Найдорожчими у Австрії та Люксембурзі серед країн ЄС виявилося, зокрема, м’ясо.
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити
Фінляндії та Ірландія - серед найдорожчих країн ЄС. В них обох споживчі ціни вищі за середні по ЄС на понад 20 відсотків. Це стосується, зокрема, як продуктів харчування і безалкогольних напоїв (плюс 20 відсотків), так і алкогольних напоїв. Останні тут взагалі найдорожчі в Євросоюзі: у Фінляндії ціни на алкоголь на 82 відсотки вищі за середні в ЄС, в Ірланії - на 77 відсотків.
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн
Крім алкоголю, в Ірландії також одні з найдорожчих у ЄС цигарки. Тут, а також у Великобританії, тютюнові вироби коштують удвічі дорожче, ніж у середньому в ЄС. Причому ціновий відрив обох острівних країн від решти разючий. У Франції, яка за цим показником посідає третє місце, тютюн лише на 40 відсотків дорожчий, ніж у середньому в ЄС, тобто менш ніж у півтора рази.
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Німеччина: золота середина
У Німеччині вартість життя вища, ніж в середньому по ЄС. Однак несуттєво. Ціни на споживчі товари та послуги у ФРН у 2018 році були на 4,3 відсотка вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС. Продукти харчування, безалкогольні напої та тютюн тут коштують приблизно на рівні середніх показників по Євросоюзу. А алкоголь - навтіь на 11 відсотків дешевший, ніж у середньому в ЄС.
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії
Найнижчими цінами на продукти харчування та безалкогольні напої у ЄС 2018 року можуть похизуватися Румунія (мінус 34 відсотки від середніх цін по ЄС), Польща (мінус 31 відсоток), Болгарія (мінус 24 відсотки). Приміром, у Польщі найдешевші в ЄС молочні продукти і яйця (мінус 29 відсотків), а в Румунії - хліб та злаки (майже вдвічі нижчі ціни за середні по ЄС).
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Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн
Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя
Загалом найдешевшою країною ЄС можна вважати Болгарію. Там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по Євросоюзу. У рейтингу найдешевших продуктів серед країн ЄС Болгарія посідає третє місце. А ось алкогольні напої та тютюн тут найдешевші в ЄС: ціни на них тут відповідно на 26 та 51 відсоток нижчі за середні по Євросоюзу.
Автор: Вікторія Борисюк