Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру та іншої продукції

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонене з України. Зміни внесли до постанови від 29 грудня 2018 року.

До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їх приготування. Відповідна постанова від 28 червня була оприлюднена у п'ятницю, 2 липня, на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Москва обмежила ввезення ячменю, пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готових і консервованих м'ясних продуктів, м'ясних субпродуктів, готових і консервованих ракоподібних.

Москва також заборонила імпортувати з України незнежирену какао-пасту, макаронні вироби, попкорн, продукти типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, томатний кетчуп та інші томатні соуси, майонез, продукти для приготування соусів, макуху, продукти, які використовують на корм худобі, деякі види лісоматеріалів і пакувальної тари.

У 2018 році російський уряд наклав заборону на імпорт із України пшениці, фруктів, горіхів, фруктових і овочевих соків, кондитерських виробів із цукру, хліба, тістечок, печива, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства й переробної промисловості.

Із 2014 року Москва щороку продовжує продовольче ембарго щодо товарів зі США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади та інших західних країн, а також України.

Цьому передували економічні санкції щодо Росії, які запровадили США і ЄС через анексію Криму в березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі.

Україна також заборонила ввезення багатьох видів товарів з Росії.