Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго щодо поставок продукції з країн, які ввели або підтримали антиросійські санкції.

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Про це йдеться в указі президента РФ "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою гарантування безпеки РФ", опублікованого на сайті офіційного інтернет-порталу правової інформації РФ. Указ підписаний у суботу, 21 листопада. Він набуває чинності з дня його підписання.

Нагадаємо, Путін ввів продовольче ембарго своїм указом від 6 серпня 2014 року проти країн, які ввели або підтримали антиросійські санкції. Спершу воно діяло щодо продукції із США, країн ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року список поповнився Албанією, Чорногорією, Ісландією, Ліхтенштейном, а з 1 січня 2016 року - Україною.

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Як зазначає інформагентство "Інтерфакс-Україна", спочатку РФ запровадила цю заборону на один рік. У 2015 році її продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року. Потім продовження стало щорічним.

Спершу під заборону потрапили м'ясо і м'ясна продукція, молоко та молочна продукція, риба і рибна продукція, овочі та фрукти. З жовтня 2017 року було заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти, жир тварин і тваринне масло. 6 серпня 2015 року іншим указом Путін ухвалив рішення про знищення продукції із "санкційних" країн.