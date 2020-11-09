 Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2020

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Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго

Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго. Відповідний указ опублікований на сайті Кремля.

Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго

Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго

Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго щодо поставок продукції з країн, які ввели або підтримали антиросійські санкції.

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Про це йдеться в указі президента РФ "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою гарантування безпеки РФ", опублікованого на сайті офіційного інтернет-порталу правової інформації РФ. Указ підписаний у суботу, 21 листопада. Він набуває чинності з дня його підписання.

Нагадаємо, Путін ввів продовольче ембарго своїм указом від 6 серпня 2014 року проти країн, які ввели або підтримали антиросійські санкції. Спершу воно діяло щодо продукції із США, країн ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року список поповнився Албанією, Чорногорією, Ісландією, Ліхтенштейном, а з 1 січня 2016 року - Україною.

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Як зазначає інформагентство "Інтерфакс-Україна", спочатку РФ запровадила цю заборону на один рік. У 2015 році її продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року. Потім продовження стало щорічним.

Спершу під заборону потрапили м'ясо і м'ясна продукція, молоко та молочна продукція, риба і рибна продукція, овочі та фрукти. З жовтня 2017 року було заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти, жир тварин і тваринне масло. 6 серпня 2015 року іншим указом Путін ухвалив рішення про знищення продукції із "санкційних" країн. 

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