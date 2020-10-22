Росія заборонила в'їзд високопосадовцям структур міністерства оборони ФРН

Росія заборонила в'їзд в країну деяким високопосадовцям силових і розвідувальних структур Міністерства оборони ФРН. Про це у вівторок, 29 грудня, повідомила пресслужба МЗС РФ. Прізвища цих осіб не повідомляються.

У заяві російського зовнішньополітичного відомства зазначається, що рішення про розширення переліку німецьких громадян, на яких поширюється заборона в'їзду, ухвалили у відповідь на "деструктивні дії з боку ЄС". Там також пов'язали цей крок з санкціями, які були запроваджені Брюсселем у жовтні цього року за кібератаку на німецький Бундестаг, здійснену у жовтні 2015 року.

"Згідно з дипломатичним принципом взаємності, новими фігурантами російського стоп-листа обрано керівних співробітників німецьких силових і розвідувальних структур, які входять до системи Міністерства оборони ФРН", - заявили в російському міністерстві.

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Санкції ЄС за кібератаку на Бундестаг

Як повідомлялося, Рада ЄС 22 жовтня схвалила обмежувальні заходи щодо двох російських фізичних і однієї юридичної особи. Санкції було запроваджено щодо керівника Головного управління (ГУ) Генерального штабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна та 85 Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, що спеціалізується на криптографії. Ця інформація була оприлюднена у Офіційному журналі ЄС.

Візові заборони щодо Ігоря Костюкова та Дмитра Бадіна були запроваджені у жовтні, а їхнє майно в ЄС було заморожено. Крім того, фізичним і юридичним особам в ЄС було заборонено надавати їм фінансову допомогу. У пресрелізі Ради ЄС від 22 жовтня наголошувалося, що вже вісім фізичних і чотири юридичні особи перебувають під санкціями за кібератаки проти ЄС і країн-членів європейського співтовариства.

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Кібератака на Бундестаг

Внаслідок кібератаки на німецький Бундестаг в квітні-травні 2015 року IT-інфраструктура парламенту ФРН була повністю паралізована. Бундестаг довелося відключити від інтернету на кілька днів. Хакери викрали значний обсяг даних і зламали електронну пошту деяких депутатів, зокрема й канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

Меркель в травні 2020 року поклала відповідальність за цю кібератаку на Росію. Вона назвала жахливим те, що сліди атаки ведуть до російських спецслужб. Канцлерка також повідомила, що її та інші офіси піддалися шпигунству. Федеральна прокуратура ФРН 5 травня видала ордер на арешт російського офіцера Дмитра Бадіна.

У Москві вважають, що сюжет про "російський слід" у зламі комп'ютерних мереж Бундестагу "послідовно розкручувався" Берліном "з метою створення приводу" для запровадження пакету односторонніх санкцій з боку ЄС. У МЗС РФ стверджують, що неодноразово зверталися до німецької сторони для проведення двосторонніх експертних консультацій з цього питання.