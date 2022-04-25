 Росія оголосила персонами нон грата 40 працівників посольства ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2022

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Новини

Росія оголосила персонами нон грата 40 працівників посольства ФРН

У Москві вважають "відверто недружнім" рішення Берліна від початку квітня вислати з ФРН 40 російських дипломатів. Тепер РФ вдалася до дзеркальної відповіді.

МЗС РФ

МЗС РФ

Росія висилає 40 співробітників посольства Німеччини в РФ у відповідь на ухвалене раніше аналогічне рішення Берліна, заявили в понеділок, 25 квітня, в російському зовнішньополітичному відомстві.

У російському МЗС повідомили, що цього дня послу ФРН у РФ Ґезі Андреасу фон Ґайру (Geza Andreas von Geyr) "було вручено ноту про оголошення persona non grata сорока співробітників німецьких дипломатичних установ у Росії як симетричної відповіді на рішення уряду ФРН".

Там зазначили, що таким чином послу ФРН "було заявлено рішучий протест у зв'язку з відверто недружнім рішенням" уряду ФРН від 4 квітня 2022 року про висилку сорока російських дипломатів.

4 квітня МЗС Німеччини оголосило персонами нон грата 40 співробітників посольства РФ у ФРН після оприлюднення інформації про вчинки російської армії на окупованих територіях Київщини. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), пояснюючи це рішення, заявила, що "знімки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто притримується його пропаганди". Тому "федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства", наголошувала Бербок. У той же день у МЗС РФ пообіцяли, що висилка дипломатів із Німеччини не залишиться без відповіді.

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