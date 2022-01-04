 Росія скорочує транзит газу - ОГТС України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія скорочує транзит газу - ОГТС України

3 січня "Газпром" скоротив транзит газу Україною до 52,5 мільйона кубометрів на добу при заброньованих добових 109,6. За словами Макогона, падіння транзиту триватиме і вже 4 січня може досягти річного мінімуму.

Газові труби

Газові труби

З початку цього року Росія суттєво скоротила транзит газу через Україну. Про це у вівторок, 4 січня повідомляє глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у пості у Facebook.

"3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн.куб.м. на добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн.куб.м. на добу. Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складають близько 50,5 мільйона кубометрів на добу",- зазначає він. За словами Макогона, такі показники транзиту стануть найнижчими, починаючи з кінця січня 2020 року. Російська корпорація Газпром не інформує про причини зменшення транзиту, вказує керівник ОГТСУ.

Зокрема, показники транзиту російського газу через Україну до Словаччини через прикордонний пункт "Вельке Капушани" залишаються на низькому рівні, повідомляє агенція Reuters із посиланням на словацького оператора Eustream. Так, станом на 4 січня прокачування склало 285,288 мегават-годин (МВт⋅год), трохи вище за дані попереднього дня. Ще 2 січня цей показник становив 375 740 МВт⋅год, а 1 січня - 524 134 МВт⋅год.

Транзитні потужності України використали на понад 90 відсотків

Загалом за минулий рік Росія транзитувала через Україну 41,7 мільярда кубометрів газу, використавши заброньовані потужності по точках входу на 93,8 відсотка, по точках виходу - на 91 відсоток, зазначає Макогон.

Нагадаємо, що зниження постачання відбувається на тлі того, що російська корпорація "Газпром" майже два тижні не бронює потужності трубопроводу "Ямал- Європа" для транзиту палива через Польщу. З 21 грудня 2021 року магістраль перебуває у реверсному режимі, за якого сировина подається до Польщі з Німеччини.

Читайте також: Експерт: Україні треба готуватися до кінця транзиту російського газу

Дивитись відео 25:32

Майбутнє України - це не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (28.09.2021)

Реклама

Докладно

Аннікен Хюітфельд і Анналена Бербок

Коли зовнішня політика стає жіночою

Аналена Бербок - перша в історії Німеччини жінка на чолі МЗС, Вона хоче сповідувати "феміністичну зовнішню політику".  

Fleisch - Wahl der Qual Billig-Fleisch Fleischproduktion

Німці більше платитимуть за харчі заради клімату?

Німці мають їсти більше біопродуктів, менше напівфабрикатів, вимагає міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір.  