Росія скорочує транзит газу - ОГТС України

З початку цього року Росія суттєво скоротила транзит газу через Україну. Про це у вівторок, 4 січня повідомляє глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у пості у Facebook.

"3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн.куб.м. на добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн.куб.м. на добу. Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складають близько 50,5 мільйона кубометрів на добу",- зазначає він. За словами Макогона, такі показники транзиту стануть найнижчими, починаючи з кінця січня 2020 року. Російська корпорація Газпром не інформує про причини зменшення транзиту, вказує керівник ОГТСУ.

Зокрема, показники транзиту російського газу через Україну до Словаччини через прикордонний пункт "Вельке Капушани" залишаються на низькому рівні, повідомляє агенція Reuters із посиланням на словацького оператора Eustream. Так, станом на 4 січня прокачування склало 285,288 мегават-годин (МВт⋅год), трохи вище за дані попереднього дня. Ще 2 січня цей показник становив 375 740 МВт⋅год, а 1 січня - 524 134 МВт⋅год.

Транзитні потужності України використали на понад 90 відсотків

Загалом за минулий рік Росія транзитувала через Україну 41,7 мільярда кубометрів газу, використавши заброньовані потужності по точках входу на 93,8 відсотка, по точках виходу - на 91 відсоток, зазначає Макогон.

Нагадаємо, що зниження постачання відбувається на тлі того, що російська корпорація "Газпром" майже два тижні не бронює потужності трубопроводу "Ямал- Європа" для транзиту палива через Польщу. З 21 грудня 2021 року магістраль перебуває у реверсному режимі, за якого сировина подається до Польщі з Німеччини.

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