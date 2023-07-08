Росіяни продовжують мінувати ЗАЕС - ГУР МО

На територію Запорізької атомної електростанції окупанти продовжують доставляти міни та вибухові речовини, інформують в українській розвідці.

Російські окупанти продовжують мінування території та об'єктів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомило у суботу, 8 липня, Головне управління розвідки міністерства оборони України.

За даними ГУР, наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини. " В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу", - йдеться в повідомленні розвідки.

У ГУР зазначили, що окупанти здебільшого використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200. ГУР також оприлюднила схему встановлених на ЗАЕС вибухових пристроїв.

6 липня керівник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що ризик теракту РФ на окупованій Запорізькій АЕС поступово знижується.

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Раніше в генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) заявляли, що на крівлі двох енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухові пристрої. В генштабі зазначали, що "їхній підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України".

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що ймовірний підрив ЗАЕС Росії необхідний для того, щоб стався ядерний викид і світ зреагував на це.