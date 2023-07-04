Генштаб попереджує про підготовку Росією провокації на ЗАЕС

На крівлі двох енергоблоків Запорізької АЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухові пристрої, повідомили в генштабі ЗСУ. Там припускають, що РФ готує провокацію. Через загрозу Україна посилює кордон з Білоруссю.

У генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) ввечері у вівторок, 4 липня, заявили про можливу підготовку російськими окупантами найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

"За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України", - зазначили у генштабі та додали, що відповідна дезінформація вже поширюється в російських ЗМІ та Telegram-каналах.

У генштабі наголосили, що ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію, і готові діяти за будь-яких умов. "Жодна провокація ворога не пройде", - запевнили там.

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Україна посилює кордон з Білоруссю через загрозу ЗАЕС

Тим часом командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про посилення кордону України з Білоруссю через загрози на ЗАЕС.

"У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою", - написав він у Telegram.

За його словами, будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони. "Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив Наєв.

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Партнерів попередили про мінування ЗАЕС росіянами

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський попередив партнерів про можливість російського теракту на ЗАЕС із викидом радіації. Водночас керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що російські війська "розробили та затвердили" план підриву Запорізької АЕС. За його словами, росіяни замінували басейн-охолоджувач і чотири з шести енергоблоків станції.

У розвідці вважають, що РФ може підірвати станцію у двох випадках: якщо російських окупантів виб'ють з лівого берега Дніпра або як "профілактичний захід", щоб зупинити наступ ЗСУ. В Кремлі все це традиційно називають "брехнею".

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