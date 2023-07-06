Ризик теракту РФ на ЗАЕС зменшується - Буданов

Імовірність "техногенної катастрофи" на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стає меншою, заявив очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Times, оприлюдненому у четвер, 6 липня.

"Ми вживаємо певних заходів в цій сфері, як публічних, так і непублічних, і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає", - зазначив він.

Раніше цього тижня в генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) заявили, що на крівлі двох енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухові пристрої. В генштабі зазначали, що "їхній підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний підрив ЗАЕС Росії необхідний для того, щоб стався ядерний викид і світ зреагував на це.

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Росія на межі громадянської війни

В інтерв'ю The Times Буданов не зупинявся докладніше на ситуації на ЗАЕС, однак прокоментував наслідки невдалого заколоту приватної військової компанії "Вагнер" для внутрішньої ситуації в Росії.

За його словами, аналіз суспільних настроїв, проведений російським міністерством внутрішніх справ у дні "заколоту" на базі тенденції в регіональних медіа та соцмережах продемонстрував: очільник "вагнерівців" Євген Пригожин мав більшу підтримку населення в 17 із 46 регіонів РФ, тоді як президент Володимир Путін міг розраховувати на лояльність 21 регіону.

Зокрема, лояльність до Путіна зберігали в Москві, але не в його рідному місті - Санкт-Петербурзі. Найнижчу ж підтримку президент РФ мав в Дагестані, який Путін несподівано відвідав наприкінці червня, вже після спроби заколоту Пригожина.

Буданов переконаний, що "російське суспільство розірване на два табори". "Ситуація вказує саме на те, про що наша служба говорила: що РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - вважає він.

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Українців не задовільнять підсумки саміту НАТО

Також начальник ГУР прокоментував можливі рішення саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО), який відбудеться наступного тижня у Вільнюсі. Він стверджує, що "бачив чернетки промов" і на саміті будуть зроблені "певні декларації", але не більше.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", - зазначив Буданов.

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