Росія вдарила по нафтопереробному заводу у Кременчуці

Війська РФ атакували Україну 20 дронами, 18 з яких збила ППО, та ракетою Х-59, яку знищили Сили оборони. Водночас влучання зафіксували в нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські війська в ніч проти середи, 1 листопада, з ударних дронів атакували нафтопереробний завод у Кременчуці, повідомив глава обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа, її вже ліквідували рятувальники.

"Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з'ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - написав Пронін у Telegram.

ППО збила 18 з 20 дронів та Х-59

Загалом вночі російські війська запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Пуски ракети та частини дронів здійснили з Курської області, решта БпЛА атакували з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарська.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 18 "шахедів" та Х-59. Водночас влучання зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, йдеться у повідомленні. В які саме, не уточнюється.

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