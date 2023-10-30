Росія вдарила по судноремонтному заводу під Одесою

Війська РФ атакували ракетами судноремонтний завод на Одещині. Є пошкодження та поранені.

Російські війська зранку понеділка, 30 жовтня, атакували ракетами судноремонтний завод в Одеському районі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля та техніка підприємства. Постраждали двоє людей, яких у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Вночі Росія запустила по Україні 12 дронів і дві ракети. Всі їх знищила українська протиповітряна оборона в межах семи областей.

Внаслідок падіння уламків ракет у Дніпропетровській області пошкодило п'ятиповерхівку, приватний будинок та авто, а уламки одного безпілотника спричинили пожежу на складському приміщенні фермерського господарства в Миколаївській області. Люди не постраждали.