РФ і Китай заблокували створення заповідників в Антарктиці

Комісія зі збереження природи Антарктики не зуміла погодити створення трьох великих морських заповідників біля берегів Антарктиди. Росія та Китай блокують створення заповідників уже кілька років.

Росія та Китай знову заблокували міжнародну ініціативу зі створення трьох великих морських заповідників біля берегів Антарктиди для протидії змінам клімату і захисту крихких океанічних екологічних систем. Про це повідомили представники природоохоронних організацій, які брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 24 червня в Чилі.

"На жаль, ця спеціальна сесія завершилася так само, як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються, в Південному океані, попри згоду 25 інших членів", - сказала журналістам директорка зі збереження Антарктики та південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів проєкту Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

Ініціативу зі створення нових заповідників з 2010 року просували Австралія та Європейський Союз. У 2017 році її масштаби були дещо урізані, щоби заручитися активнішою підтримкою з боку делегатів. У нинішньому варіанті вона передбачала створення трьох охоронних зон - у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова - загальною площею майже чотири мільйони квадратних кілометрів.

РФ і КНР уже кілька років блокують створення заповідників

Москва та Пекін уже кілька років блокують цю ініціативу. За даними інформаційних агентств, Росія та Китай побоюються особливостей нормативно-правового статусу територій потенційних заповідників, зокрема тих, що стосуються прав на вилов риби в цих водах.

Експерти зазначають, що створення заповідників допомогло би в охороні низки видів тварин, що забезпечують біорізноманіття регіону: від пінгвінів і тюленів до антарктичного криля, яким харчуються багато місцевих риб, птахів і морських ссавців. Вчені наголошують: в умовах глобального потепління, яке спричиняє танення льодовиків, захист природи Антарктики - особливо актуальний.

У 2009 і 2016 роках Комісії вдалося узгодити створення двох морських заповідників в Антарктиці: навколо Південних Оркнейських островів площею 94 тисячі квадратних кілометрів і в районі моря Росса площею два мільйони квадратних кілометрів.

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