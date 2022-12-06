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Залишки російських ракет у ХарковіФото: Libkos/AP/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Росія продовжує виробляти ракети попри санкції - NYT

Аліна Коломієць
3 год. тому

Одну з крилатих ракет Х-101, які РФ запустила по цивільних об'єктах в Києві 23 листопада, було виготовлено цього літа, іншу - восени.

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Росія продовжує виробляти ракети попри санкції, які запровадив Захід через її повномасштабне вторгнення в Україну. Деякі з крилатих ракет, які РФ запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, було виготовлено через декілька місяців після того, як Захід запровадив санкції. Про це повідомила у вівторок, 6 грудня, американська газета The New York Times (NYT), посилаючись на британських аналітиків Conflict Armament Research.

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдені після обстрілу 23 листопада в Києві, який призвів до відключення електрики та водопостачання в Україні. Згідно зі звітом слідчих, маркування ракет свідчить, що одну з них було виготовлено цього літа, а іншу - не раніше ніж у жовтні.

Один з дослідників припускає, що Росія або знайшла способи придбання напівпровідників та інших матеріалів для виробництва ракет в обхід санкцій, або мала значні запаси цих компонентів до початку війни.

За словами Дем'єна Сплітерса, який очолював розслідування Conflict Armament Research, важко заявити про нестачу зброї в Росії. "Ці заяви йдуть з квітня (про нестачу ракет в РФ - Ред.). Тому ми просто вказуємо на той факт, що ці крилаті ракети, створені зовсім недавно, можуть бути ознакою цього (продовження виробництва попри санкції - Ред.), але це не остаточно", - сказав він.

Сучасна російська зброя із західними напівпровідниками

Під час чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва після вторгнення РФ експерти виявили, що майже все сучасне російське військове спорядження, яке вони дослідили, як-от шифровані радіостанції і лазерні далекоміри, було виготовлено із західних напівпровідників.

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Наприкінці листопада в ГУР міноборони України заявили, що низка західних компаній і надалі виробляють сумісні з російською навігаційною системою ГЛОНАСС мікрочипи, що застосовуються у дронах та крилатих ракетах, які Росія запускає по території України. 

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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