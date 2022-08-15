Росія "посилюватиме безпеку" Корейського півострова з Північною Кореєю - Путін

Президент Росії Володимир Путін написав у листі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що РФ і КНДР "спільними зусиллями" розширюватимуть "всеосяжні та конструктивні" двосторонні відносини. Витяги з листа, надісланого російським лідером голові КНДР у понеділок, 15 серпня, цитує північнокорейська державна інформагенція KCNA.

За словами Путіна, зміцнення двосторонніх зв'язків відповідатиме інтересам обох країн. Росія та Північна Корея зможуть посилити "безпеку та стабільність" на Корейському півострові та у всьому регіоні Північно-Східної Азії, пише президент РФ.

Лідер КНДР відповів Путіну

Кім Чен Ин теж відправив Путіну листа, в якому вказав, що "стратегічна і тактична співпраця, підтримка та солідарність" між Росією та КНДР вийшли на новий рівень. Він наголосив на "спільних зусиллях щодо запобігання загрозам та провокаціям з боку ворожих збройних сил". KCNA не уточнила, які саме ворожі сили маються на увазі, але зазвичай північнокорейський лідер використовує цей термін для позначення США та їхніх союзників, уточнює агенція Reuters.

Північна Корея в липні визнала незалежність самопроголошених на території України "ДНР" та "ЛНР". Після цього Україна розірвала дипломатичні відносини з цією країною. Москва в свою чергу порушила у Пхеньяні питання про відправку робітників із КНДР на "відновлення Донбасу".

КНДР готується випробувати ядерну зброю

ООН та Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) побоюються, що Північна Корея зараз готується провести перше з 2017 рокувипробування ядерної зброї. На це вказує активність, яка розпочалася останніми місяцями на підземному випробувальному полігоні "Пунгері" на півночі країни. Судячи зі супутникових знімків, там ремонтують тунелі та відновлюють споруди, знесені у 2018 році під час переговорів із США. У 2006-2017 роках КНДР провела на полігоні "Пунгері" шість ядерних випробувань.

Президент США Джо Байден у травні заявив, що Вашингтон готовий до будь-яких нових випробувань військової техніки з боку Північної Кореї. При цьому він не відкинув можливості особистої зустрічі з Кім Чен Ином.