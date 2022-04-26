Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР

Керівник КНДР Кім Чен Ин пообіцяв форсувати розробку північнокорейської ядерної програми. "Ми і надалі робитимемо кроки, щоб якнайшвидше посилити і розвинути ядерний потенціал нашої країни", - заявив він під час військового параду у Пхеньяні пізно ввечері у понеділок, 25 квітня.

На параді були продемонстровані стратегічні озброєння КНДР, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети "Хвасонпхо-17". Кім Чен Ин зазначив, що ядерна зброя потрібна Північній Кореї насамперед для стримування, але може бути використана і при нападі на "життєво важливі інтереси КНДР".

Військовий парад у Пхеньяні відбувся з нагоди 90-ої річниці з дня заснування Корейської народно-революційної армії (КНРА), яка сформувалася на базі партизанського руху, що боровся проти Японії. За повідомленням північнокорейського інформагентства ЦТАК, присутні на парад "тріумфували" побачивши ракету "Хвасопхо-17", яку армія КНДР, за її власними твердженнями, успішно випробувала 24 березня.

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