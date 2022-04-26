 Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2022

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Новини

Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР

Ядерна зброя потрібна для стримування, але може бути використана під час нападу "на життєво важливі інтереси КНДР", сказав Кім Чен Ин. Він виступив із промовою на великому військовому параді у Пхеньяні.

Військовий парад у Пхеньяні 25 квітня

Військовий парад у Пхеньяні 25 квітня

Керівник КНДР Кім Чен Ин пообіцяв форсувати розробку північнокорейської ядерної програми. "Ми і надалі робитимемо кроки, щоб якнайшвидше посилити і розвинути ядерний потенціал нашої країни", - заявив він під час військового параду у Пхеньяні пізно ввечері у понеділок, 25 квітня.

На параді були продемонстровані стратегічні озброєння КНДР, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети "Хвасонпхо-17". Кім Чен Ин зазначив, що ядерна зброя потрібна Північній Кореї насамперед для стримування, але може бути використана і при нападі на "життєво важливі інтереси КНДР".

Військовий парад у Пхеньяні відбувся з нагоди 90-ої річниці з дня заснування Корейської народно-революційної армії (КНРА), яка сформувалася на базі партизанського руху, що боровся проти Японії. За повідомленням північнокорейського інформагентства ЦТАК, присутні на парад "тріумфували" побачивши ракету "Хвасопхо-17", яку армія КНДР, за її власними твердженнями, успішно випробувала 24 березня.

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