Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР

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Ядерна зброя потрібна для стримування, але може бути використана під час нападу "на життєво важливі інтереси КНДР", сказав Кім Чен Ин. Він виступив із промовою на великому військовому параді у Пхеньяні.
Керівник КНДР Кім Чен Ин пообіцяв форсувати розробку північнокорейської ядерної програми. "Ми і надалі робитимемо кроки, щоб якнайшвидше посилити і розвинути ядерний потенціал нашої країни", - заявив він під час військового параду у Пхеньяні пізно ввечері у понеділок, 25 квітня.
На параді були продемонстровані стратегічні озброєння КНДР, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети "Хвасонпхо-17". Кім Чен Ин зазначив, що ядерна зброя потрібна Північній Кореї насамперед для стримування, але може бути використана і при нападі на "життєво важливі інтереси КНДР".
Військовий парад у Пхеньяні відбувся з нагоди 90-ої річниці з дня заснування Корейської народно-революційної армії (КНРА), яка сформувалася на базі партизанського руху, що боровся проти Японії. За повідомленням північнокорейського інформагентства ЦТАК, присутні на парад "тріумфували" побачивши ракету "Хвасопхо-17", яку армія КНДР, за її власними твердженнями, успішно випробувала 24 березня.
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