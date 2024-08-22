Росія обстрілює Херсон, є постраждалі

Війська Росії від самого ранку 22 серпня гатять по Херсону. Там з пораненнями госпіталізували щонайменше трьох цивільних.

Російські війська зранку четверга, 22 серпня, атакують Херсон. Як повідомляє обласна військова адміністрація, внаслідок обстрілу Корабельного району міста вже відомо про двох постраждалих.

Вибухової травми, контузії та уламкового поранення стегна зазнала 76-річна жінка, яка перебувала у квартирі, її госпіталізували. Також швидка доставила до лікарні 39-річного чоловіка, який потрапив під обстріл біля підʼїзду будинку - у нього діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення черева.

Від удару дрону також постраждав 19-річний хлопець, який стояв на зупинці транспорту. Він зазнав вибухової травми та уламкового поранення грудної клітини, зазначили в ОВА.

Крім того, за даними глави ОВА Олександра Прокудіна, Херсон частково знеструмлений внаслідок атаки Росії по об'єкту критичної інфраструктури.