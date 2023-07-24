РФ заявляє про сліди вибухівки на суховантажі у Чорному морі

Сліди вибухівки російська ФСБ нібито виявила на суховантажі, що прямував з Туреччини до Ростова. Раніше це судно стояло в українському порту, заявляють у ФСБ РФ.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявляє про виявлення слідів вибухівки на борту суховантажу, що прямував з Туреччини до Ростова-на-Дону з зерном. "У травні це судно перебувало в українському порту Кілія", - повідомляє у понеділок, 24 липня, з посиланням на ФСБ Росії російська пропагандистська держагенція "ТАСС".

Стверджується, що сліди вибухових речовини дінітротолуолу та тетрилу нібито виявлені 22 липня у трюмі суховантажа під час вжиття задля "попередження терористичних та диверсійних актів котрольних заходів щодо суден, які проходять Керченську протоку". Також повідомляється про "виявлення ознак стороннього втручання у конструктивні частини суховантажа".

При цьому ФСБ стверджує, що наприкінці травня судно перебувало в українському порту Кілія, а в липні у турецькому порту проведена повна заміна команди з 12 громадян України та змінена назва судна. Ці обставини, гадають у ФСБ, нібито можуть свідчити про можливість "використання іноземного цивільного судна для доставки вибухових речовин на територію України, пише "ТАСС".

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Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Нагадаємо, Росія вийшла з 18 липня з "зернової угоди", попередивши, що усі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

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Тоді ж Білий дім у США попередив, що Росія може розширити перелік своїх цілей в Україні, пов'язаних з зерновою інфраструктурою, зокрема, атакувати цивільні судна в Чорному морі. Там заявили, що офіційні особи США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.