  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

РФ заявляє про сліди вибухівки на суховантажі у Чорному морі

Олександр Куницький
2 год. тому

Сліди вибухівки російська ФСБ нібито виявила на суховантажі, що прямував з Туреччини до Ростова. Раніше це судно стояло в українському порту, заявляють у ФСБ РФ.

https://p.dw.com/p/4UIQP
Суховантаж у Чорному морі (архівне фото)
Суховантаж у Чорному морі (архівне фото)Фото: Khalil Hamra/AP/dpa/picture alliance

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявляє про виявлення слідів вибухівки на борту суховантажу, що прямував з Туреччини до Ростова-на-Дону з зерном. "У травні це судно перебувало в українському порту Кілія", - повідомляє у понеділок, 24 липня, з посиланням на ФСБ Росії російська пропагандистська держагенція "ТАСС".

Стверджується, що сліди вибухових речовини дінітротолуолу та тетрилу нібито виявлені 22 липня у трюмі суховантажа під час вжиття задля "попередження терористичних та диверсійних актів котрольних заходів щодо суден, які проходять Керченську протоку". Також повідомляється про "виявлення ознак стороннього втручання у конструктивні частини суховантажа".

При цьому ФСБ стверджує, що наприкінці травня судно перебувало в українському порту Кілія, а в липні у турецькому порту проведена повна заміна команди з 12 громадян України та змінена назва судна. Ці обставини, гадають у ФСБ, нібито можуть свідчити про можливість "використання іноземного цивільного судна для доставки вибухових речовин на територію України, пише "ТАСС".

Читайте також: Що думають експерти ФРН про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Нагадаємо, Росія вийшла з 18 липня з "зернової угоди", попередивши, що усі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

Читайте також: Як розірвання "зернової угоди" вдарить по Африці?

Тоді ж Білий дім у США попередив, що Росія може розширити перелік своїх цілей в Україні, пов'язаних з зерновою інфраструктурою, зокрема, атакувати цивільні судна в Чорному морі. Там заявили, що офіційні особи США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Табір для "вагнерівців" у білоруському селі Цель

ISW: ПВК "Вагнер" не становить загрози для Польщі чи України

Конфлікти54 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика22 липня 2023 р.
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика21 липня 2023 р.
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку