РФ може атакувати цивільні судна в Чорному морі - Білий дім

Офіційні особи США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів і може атакувати цивільні судна у Чорному морі, пише Reuters.

Білий дім попередив, що Росія може розширити перелік своїх цілей в Україні, пов'язаних з зерновою інфраструктурою. Зокрема, атакувати цивільні судна в Чорному морі, повідомила у середу, 19 липня, агенція Reuters.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Адама Ходжа, офіційні особи США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну", - сказав Ходж.

Він нагадав про заяву Москви, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів.

"На додаток до цих скоординованих зусиль у Чорному морі, ми вже спостерігали, що 18 та 19 липня Росія націлила ракети та безпілотники на українські експортні зернові порти в Одесі, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські війська випустили по території України 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

В ніч на 20 липня війська РФ знову атакували південні регіони України. Відомо про влучання у Миколаєві та Одесі, є постраждалі.

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