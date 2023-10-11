Росія не змогла повернутися до Ради ООН із прав людини

РФ не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини, з якої її виключили за агресію проти України. Під час голосування в Генасамблеї ООН Болгарія та Албанія здобули більше голосів і зайняли вакантні місця.

Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН), з якої її виключили за повномасштабну агресію проти України. Як повідомляє агентство Reuters, у вівторок, 10 жовтня, під час таємного голосування в Генеральній Асамблеї організації за кандидатуру РФ проголосували 83 із 193 країн, у той час як її конкуренти, Болгарія та Албанія, отримали 160 і 123 голоси відповідно. Вони й займуть два вакантні місця, зарезервовані для країн Східної Європи.

"Держави-члени ООН дали потужний сигнал керівництву Росії про те, що уряду, відповідальному за незліченні воєнні злочини і злочини проти людяності, тут не місце", - прокоментував підсумки голосування директор правозахисної організації Human Rights Watch при ООН Луї Шарбонно.

Генасамблея також продовжила членство в Раді ООН з прав людини Китаю і Куби.

Критика РПЛ ООН

Рада ООН з прав людини засідає в Женеві і складається з 47 країн, їх обирають за територіальною схемою - для того, щоб представляти рівною мірою всі регіони земної кулі. Кожну державу обирають на три роки. Наступний трирічний термін повноважень членів РПЛ ООН починається 1 січня.

Правозахисники та лідери країн Заходу неодноразово критикували цей орган, заявляючи, що диктаторські режими в ньому систематично уникають відповідальності за вчинені ними порушення прав людини, вступаючи в коаліції.

РФ виключили після вбивств у Бучі

Росію виключили з Ради ООН з прав людини у квітні 2022 року за ініціативою США і Великої Британії після того, як стало відомо про масове вбивство мирних жителів в українській Бучі. За виключення РФ тоді проголосували 93 країни, проти - 24. Москва назвала це рішення "неправомірним і політично мотивованим кроком" і вирішила припинити свої повноваження достроково.

Читайте також: Що може стати надійними доказами злочинів армії РФ в Україні

В історії РПЛ ООН до цього був єдиний випадок припинення членства однієї з держав. У березні 2011 року було призупинено участь у Раді Лівії через насильницьке придушення антиурядових демонстрацій Муаммаром Каддафі. У листопаді того ж року членство північноафриканської держави в Раді ООН з прав людини було відновлено. У 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з РПЛ, проте у 2021 повернулися до неї за Джо Байдена.

У жовтні 2022 року РПЛ ООН ухвалила рішення призначити спецдоповідача, який підготує звіт про ситуацію в РФ. Постійна представниця Німеччини в раді Катаріна Шташ (Katharina Stasch) назвала цей крок таким, що давно назрів, оскільки в Росії "вже тривалий час нехтують правами людини".

Читайте також: Рада ООН з прав людини засудила депортацію українських дітей до Росії