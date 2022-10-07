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Рада ООН з прав людини
Засідання Ради ООН з прав людини у березні 2022 рокуФото: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/picture alliance
Права людиниРосійська Федерація

ООН призначить спецдоповідача з прав людини в Росії

Тетяна Кирилюк
24 хв. тому

ООН вперше призначить спеціального доповідача для вивчення ситуації в країні, яка є постійним членом Ради безпеки.

https://www.dw.com/uk/oon-priznacit-specdopovidaca-z-prav-ludini-v-rosii/a-63375140

Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини на засіданні в п'ятницю, 7 жовтня, ухвалила рішення призначити спеціального доповідача, який слідкуватиме за ситуацією з правами людини в Росії. 

Таке рішення підтримали 17 країн, серед яких Німеччина. Шість країн проголосували "проти", 24 утрималися. Зокрема, не підтримали резолюцію Китай, Казахстан, Болівія, Куба, Венесуела та Еритрея.

В ООН вперше призначають спецдоповідача для вивчення ситуації в країні, яка є постійним членом Ради безпеки, зауважує агентство Associated Press.

У резолюції висловлюється занепокоєння щодо обмежень свободи слова та зібрань у Росії, "масового примусового закриття" незалежних ЗМІ, неурядових організацій та опозиційних спільнот. Документ закликає Росію гарантувати основні права людини, зокрема свободу слова.

Спеціальний доповідач по Росії, якого поки не призначили, вивчить ситуацію з правами людини в РФ, і через рік має надати Раді ООН з прав людини свої висновки та рекомендації.

"Важливий день" для борців за права людини в Росії

Постійний представник Росії в ООН назвав рішення "черговою спробою покарання за проведення незалежної внутрішньої та зовнішньої політики", а дані про порушення прав людини - "неправдивими звинуваченнями".

Постійна представниця Німеччини заявила, що цей крок давно назрів. "Росія вже тривалий час нехтує правами людини і в себе вдома. Тепер у жертв, неурядових організацій та опозиції, нарешті знову з'явиться голос", - сказала вона.

Постійний представник Великобританії назвав ухвалення резолюції "важливим днем для тих, хто бореться за свободу та права людини в Росії".  "З 70-річчям, президенте Путін", - написав він саркастичне привітання російському президенту з ювілеєм у Twitter.

Росія припинила членство в Раді ООН з прав людини, до складу якої входять 47 держав, одразу після того, як стало відомо, що Генеральна асамблея ООН планує позбавити країну членства через повномасштабну війну проти України. 

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