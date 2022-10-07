ООН призначить спецдоповідача з прав людини в Росії

Спеціальний доповідач по Росії, якого поки не призначили, вивчить ситуацію з правами людини в РФ, і через рік має надати Раді ООН з прав людини свої висновки та рекомендації.
"Важливий день" для борців за права людини в Росії
Постійний представник Росії в ООН назвав рішення "черговою спробою покарання за проведення незалежної внутрішньої та зовнішньої політики", а дані про порушення прав людини - "неправдивими звинуваченнями".
Постійна представниця Німеччини заявила, що цей крок давно назрів. "Росія вже тривалий час нехтує правами людини і в себе вдома. Тепер у жертв, неурядових організацій та опозиції, нарешті знову з'явиться голос", - сказала вона.
Постійний представник Великобританії назвав ухвалення резолюції "важливим днем для тих, хто бореться за свободу та права людини в Росії". "З 70-річчям, президенте Путін", - написав він саркастичне привітання російському президенту з ювілеєм у Twitter.