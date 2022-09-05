Російського журналіста Сафронова засудили до 22 років тюрми

Московський міський суд визнав російського журналіста Івана Сафронова, затриманого у липні 2020 року, винним у справі про держзраду.

Московський міський суд засудив російського журналіста Івана Сафронова до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, визнавши його винним у державній зраді. Вирок колишньому співробітнику газет "Коммерсант" та "Ведомости" було оголошено у понеділок, 5 серпня. Судовий процес у цій справі тривав кілька місяців.

Європейський Союз неодноразово закликав зняти з Сафронова звинувачення та звільнити його без жодних умов.

"Систематичні репресії режиму проти незалежної журналістики позбавляють громадян права на достовірну інформацію, зокрема, про війну Росії в Україні", - заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

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Справа Івана Сафронова

Івана Сафронова затримали 7 липня 2020 року за звинуваченням у держзраді. Тоді він обіймав посаду радника голови "Роскосмосу". У російській державній корпорації заявили, що затримання не пов'язане з поточною роботою Сафронова і що він не мав доступу до державної таємниці. Своєю чергою, Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ стверджує, що у 2012 році Сафронова завербувала чеська розвідка, а у 2017 році він передав чеським спецслужбам якісь секретні дані.

У листопаді 2021 року у справі Сафронова з'явилося нове звинувачення. Слідство підозрювало його у передачі у 2015 році певної інформації про діяльність російських військових у Сирії, яка згодом опинилася у представників Цюрихського університету в Швейцарії та у Федеральної розвідслужби Німеччини (BND). ФСБ вважала, що "передані дані могли бути використані для аналізу дій російських військ у Сирії".

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На початку судового процесу у квітні 2022 року Іван Сафронов заявив, що дії, які йому закидають, зводяться виключно до його журналістської діяльності і не є злочином. Він також відмовився укладати угоду зі слідством. Наприкінці серпня сторона звинувачення попросила засудити Сафронова до 24 років позбавлення волі в колонії суворого режиму та до штрафу у розмірі 500 тисяч рублів.

Видання "Проект", вивчивши обвинувальний висновок, заявило, що справа Сафронова сфабрикована російськими спецслужбами, а секретні документи, що фігурують у ньому, насправді знаходяться у відкритому доступі.