Річниця "Кривавої неділі": Великобританію закликають до правосуддя

Ірландія закликала Великобританію забезпечити правосуддя для сімей 13 мирних протестувальників, розстріляних її солдатами у так звану "Криваву неділю" 30 січня 1972 року.

У Північній Ірландії тисячі демонстрантів в неділю, 30 січня, вийшли на акцію до 50-річчя одного з визначальних днів конфлікту в регіоні. На акції родичі загиблих тримали білі троянди, хрести і фотографії убитих.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін закликав до правосуддя, оскільки за усі ці роки нікого не було засуджено за розстріли. У липні минулого року британська прокуратура оголосила, що єдиний британський солдат, звинувачений у вбивстві, не постане перед судом. Це рішення оскаржують родичі загиблих.

Жоден член британського уряду не був присутній на поминальних заходах, але прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у суботньому дописі в Twitter описав "Криваву неділю" як "один із найтемніших днів смути". Він зазначив, що країна повинна вчитися на своєму минулому та будувати мирне майбутнє для людей у Північній Ірландії.

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30 січня 1972 року солдати Парашутного полку Великобританії розстріляли мирну демонстрацію місцевих жителів у північноірландському місті Лондондеррі

Розстріл мирної демонстрації

Події 30 січня 1972 вважаються найбільш суперечливим вбивством, здійсненим державою під час північноірландського конфлікту. У цей день британські військові відкрили вогонь по демонстрантах, які виступали за громадянські права. 13 демонстрантів загинули відразу, а один помер пізніше.

Британський уряд у 2010 році вибачився за "невиправдані та неправомірні" вбивства цивільних. У цьому ж році Великобританія оприлюднила результати публічного розслідування подій. Фахівці спеціально створеної комісії заявляли, що "Кривава неділя" стала чинником, який значно посилив аргументи республіканського руху в Північній Ірландії і дав десятки нових рекрутів підпільній Ірландській республіканській армії (ІРА). Також ці події призвели до розпуску північноірландського уряду і десятиріч прямого правління з Лондона.

Десятки років збройного конфлікту

До кінця 1990-х років у Північній Ірландії тривало збройне протистояння британської влади та ІРА, що вела боротьбу за відокремлення від Сполученого Королівства. 1998 року сторони домовились про мир, який триває досі.

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