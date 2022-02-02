Риба замість м'яса. У пандемію німці надзвичайно захопилися морепродуктами

Пандемія COVID-19 викликала у німців надзвичайний апетит до риби та інших морепродуктів. У перший рік локдаунів та карантинів мешканці Німеччини були змушені відмовитися від періодичних походів у ресторани та готувати їжу вдома. За цей час вони придбали у супермаркетах та магазинах 505 тисяч тонн дарів моря та витратили на них 5,3 мільярда євро. А торік вони виклали навіть 5,4 мільярда євро, хоча у кількісному відношенні купили дещо менше - 495 тисяч тонн. Цього року попит знижується, точніше нормалізується, стаючи стабільним на високому рівні, водночас виробництво та споживання м'яса у ФРН і далі падає.

Рибний бум під час двох коронавірусних років

"Величезний приріст за два екстраординарні коронавірусні роки, 2020-й і 2021-й, неможливо повторити ні в кількісному, ні в грошовому вираженні", - констатував голова Рибного інформаційного центру (Fisch-Informationszentrum, FIZ) Рене Штальгофен (René Stahlhofen), презентуючи в Гамбурзі 17 серпня підсумки перших шести місяців 2022 року. Це маркетингова та лобістська організація рибної промисловості Німеччини, її штаб-квартира розташована у найбільшому порту ФРН.

Рибні страви набули широкої популярності серед німців під час пандемії

Попри те що в першому півріччі продаж зменшився на понад 14 відсотків, а виручка скоротилася на 412 мільйонів євро порівняно з аналогічним періодом рекордного минулого року, представник галузі цілком задоволений. Рене Штальгофен порівнює отримані результати з даними за перші шість місяців 2019 року: у кількісному плані зниження мінімальне, а в грошах навіть непоганий приріст на 4,6 відсотка, або 110 мільйонів євро. Приріст пов'язаний, перш за все, із загальним зростанням цін і збільшенням попиту на (завжди дорожчу) свіжу рибу.

Німці найчастіше купують рибні консерви та заморожену рибу

Однак найчастіше німці купували і купують морепродукти у консервованому чи маринованому, а також у замороженому вигляді. Це свідчить про те, що бурхливе зростання продажів спричинили за останні два роки не заможні гурмани, а саме широкі верстви населення.

На консерви минулого року припало приблизно 28 відсотків споживання риби на душу населення, причому йдеться майже виключно про тунець і оселедці (і невелику частку сардин), на морожену рибу - 24 відсотки. Частка ракоподібних та молюсків у свіжому, замороженому та приготовленому вигляді зросла до 15 відсотків, у свіжої риби частка становила 12 відсотків, у копченої - 10 відсотків.

З опублікованої FIZ статистики також випливає, що близько 57 відсотків німецького рибного ринку припадають на морську рибу, понад 28 відсотків - на прісноводу і понад 14 відсотків - на ракоподібних та молюсків.

Топ-10 найпопулярніших риб у Німеччині: три явні лідери

Найпопулярнішою в Німеччині рибою був і залишається лосось (Lachs), на друге місце минулого року вийшов минтай (його продають у Німеччині під торговим найменуванням Alaska-Seelachs), який обігнав тунця (Thunfisch). Четверте та п'яте місця, але вже з помітним відривом, посіли оселедець (Hering) та креветки (Garnelen). Найпопулярніша прісноводна риба - форель (Forelle) - шоста у переліку. До топ-10 належать також кальмари та восьминоги (Tintenfische), мідії та устриці (Muscheln), скумбрія (Makrele) та тріска (Kabeljau).

Нормалізація споживання риби на високому рівні відбувається у Німеччині на тлі стійкого скорочення попиту на м'ясо. Його виробництво, як повідомило 5 серпня Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis), скоротилося в першому півріччі 2022 року на 7,9 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2021 року. При цьому показники щодо птиці залишилися стабільними, а зниження виробництва свинини становило понад 10 відсотків, а яловичини - понад дев'ять відсотків. Тож актуальний багаторічний тренд триває і далі, багато в чому він пов'язаний із прагненням німців до більш здорового та виваженого раціону харчування.

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