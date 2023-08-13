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КонфліктиНімеччина

Rheinmetall поставить Україні розвіддрони нового покоління

Роман Губа | Даниїл Сотников
2 год. тому

Україна отримає нові німецькі безпілотники Luna NG, здатні літати на висоті 5 км і виконувати завдання на відстані до 100 км.

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Офіс Rheinmetall у Дюссельдорфі
Офіс Rheinmetall у ДюссельдорфіФото: Norbert Schmidt/picture alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall до кінця 2023 року поставить Україні сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG, пише в неділю, 13 серпня, газета Bild am Sonntag з посиланням на  джерела.

Крім функцій розвідки, БПЛА може забезпечувати мережу LTE і перехоплювати чи глушити зв'язок. Видання називає БПЛА нового покоління супердронами, які здатні "бачити та чути".

У комплекти поставок входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Безпілотник важить 40 кілограмів, час польоту становить до 8 годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів, йдеться на сайті Rheinmetall.

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні, пише BamS. Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.

Читайте також: Оборонний концерн Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

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Офіс Rheinmetall у Дюссельдорфі

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