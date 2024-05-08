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Удар РФ по шкільному стадіону Харкова: тяжко поранені діти

Анастасія Шепелева
8 травня 2024 р.

Троє хлопців, віком 13, 14 і 15 років, які грали у футбол на спортивному майданчику, госпіталізовані у вкрай тяжкому стані.

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Наслідки удару РФ по Харкову, 27 березня 2024
Наслідки російського удару по Харкову 27 березняФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Російські війська завдали в середу, 8 травня, удару по території школи в Салтівському районі Харкова, тяжко поранивши дітей.

Як повідомили в обласній поліції, влучання зафіксували на території шкільного стадіону. 

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в ефірі національного телемарафону, що троє хлопців, віком 13, 14 і 15 років, які грали у футбол на спортивному майданчику, госпіталізовані у вкрай тяжкому стані. 

Також постраждали 55-річний чоловік і 80-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки поруч.

Тип боєприпасу, з якого вдарили окупанти, встановлюються.

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