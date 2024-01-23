РФ почала будувати четвертий енергоблок першої АЕС Єгипту

РФ почала будувати четвертий енергоблок першої АЕС Єгипту23 січня 2024 р.
Російська державна компанія "Росатом" у вівторок, 23 січня, провела урочисту церемонію заливки "першого бетону" у фундаментну плиту енергоблоку №4 атомної електростанції (АЕС) "Ель-Дабаа" у Єгипті. Як йдеться у офіційному повідомленні компанії, ця подія започатковує основний етап будівництва енергоблоку АЕС, яка має стати найбільшим атомним будівництвом на африканському континенті.
Глава "Росатому" Олексій Лихачов зазначив, що ця подія є знаковою "в історії атомної енергетики Єгипту та російсько-єгипетських відносин". Також він наголосив, що тепер у стадії спорудження знаходяться усі чотири енергоблоки АЕС "Ель-Дабаа", а єгипетський майданчик "Росатому" стає "одним із двох наймасштабніших атомних будівництв світу".
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Відеозустріч Путіна ат Ас-Сісі
Як повідомляє Egypt Today, президент Росії Володимир Путінта глава Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у режимі відеоконференції взяли участь у заході. Лідер Кремля назвав цю подію "важливою віхою у будівництві ядерного об'єкта в Єгипті". За його словами, завершення будівництва сприятиме "розвитку економіки Єгипту, енергетичному сектору та розвитку нових галузей промисловості".
Путін також похвалив історичні зв'язки між двома націями та заявив: "Радянські експерти відіграли значну роль в економічному та оборонному розвитку Єгипту. Вони ініціювали передові проєкти в Єгипті, такі як Асуанська гребля, і заснували багато компаній, які продовжують приносити користь населенню Єгипту донині".
"Поточна глобальна енергетична криза підкреслює важливість ядерно-енергетичної програми Єгипту", - сказав у свою чергу ас-Сісі.
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Перша АЕС Єгипту
"Ель-Дабаа" - перша в Єгипті атомна електростанція, яку планують побудувати на узбережжі Середземного моря, приблизно за 300 кілометрів на північний захід від столиці країни Каїра. Російсько-єгипетська угода про будівництво вартістю 30 мільярдів доларів була підписана в 2015 році.
До складу станції увійдуть чотири енергоблоки з російськими реакторними установками ВВЕР-1200, що відносять до покоління "3+". Загальна встановлена потужність АЕС становитиме майже 4,8 гігавата.
Будівництво першого енергоблоку стартувало у липні 2022 року. Очікується, що перші два блоки будуть введені в експлуатацію до 2028 року. Завершення будівництва заплановано в 2029 році.
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