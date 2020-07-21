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Абдель Фаттах Ас-Сісі

Абдель Фаттах Ас-Сісі - єгипетський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Абдель Фаттах Ас-Сісі".

Абдель Фаттах Ас-Сісі є президентом Єгипту з червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії

Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії 21.07.2020

Єгипетські війська можуть взяти участь в бойових діях у Лівії. Парламент Єгипту схвалив проведення закордонних операцій проти "кримінальних воєнізованих формувань" та "іноземних терористичних груп".
Війна в Лівії: Хафтар готовий до перемир'я, Триполі відмовляється

Війна в Лівії: Хафтар готовий до перемир'я, Триполі відмовляється 06.06.2020

Президент Єгипту після зустрічі з лівійським генералом Хафтаром заявив про так звану "Каїрську ініціативу", що передбачає припинення вогню в Лівії з 8 червня.
Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента

Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента 24.04.2019

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі зможе залишатися при владі до 2030 року. Майже 90 відсотків тих, хто взяв участь у триденному референдумі, підтримали відповідні поправки до конституції.
У Єгипті розпочався референдум щодо змін до конституції

У Єгипті розпочався референдум щодо змін до конституції 20.04.2019

Винесені на референдум поправки до конституції дозволять президенту Єгипту ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року. Правозахисники побоюються подальшого погіршення ситуації з правами людини в країні.
Лідери ЄС та арабських держав домовились про нову епоху співпраці

Лідери ЄС та арабських держав домовились про "нову епоху" співпраці 25.02.2019

Головними темами історичної зустрічі в єгипетському Шарм-ель-Шейху стали міграція, конфлікти у арабських країнах, безпека і торгівля. Сторони вирішили і надалі працювати разом.
Саміт ЄС та Ліги арабських держав: заклики до співпраці та боротьби з тероризмом

Саміт ЄС та Ліги арабських держав: заклики до співпраці та боротьби з тероризмом 24.02.2019

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі запропонував Євросоюзу розвивати "безпечну" міграцію, а голова Європейської Ради Дональд Туск висловився за співробітництво без "глобальних держав".
Уряд ФРН створює мільярдний фонд для підтримки приватних інвестицій в Африці

Уряд ФРН створює мільярдний фонд для підтримки приватних інвестицій в Африці 30.10.2018

Анґела Меркель заявила про створення німецьким урядом інвестиційного фонду, який має допомагати малим і середнім підприємствам, що ведуть бізнес в Африці. Обсяг фонду становитиме мільярд євро.
У Єгипті розпочався другий термін президентства ас-Сісі

У Єгипті розпочався другий термін президентства ас-Сісі 02.06.2018

Абдель Фаттах ас-Сісі склав присягу в парламенті Єгипту, заступаючи на другий президентський термін. Його переобрання в березні відбулося на тлі низької явки та браку сильних конкурентів.
На виборах у Єгипті перемагає чинний президент ас-Сісі

На виборах у Єгипті перемагає чинний президент ас-Сісі 29.03.2018

За попередніми результатами підрахунку голосів, чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі здобуває на президентських виборах у країні 92 відсотки голосів. Явка, однак, була помітно нижчою, ніж на минулих виборах.
Екс-президента Єгипту Мурсі засудили до ще трьох років в'язниці

Екс-президента Єгипту Мурсі засудили до ще трьох років в'язниці 30.12.2017

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа.
Єгипетські силовики заявляють про знищення групи терористів

Єгипетські силовики заявляють про знищення групи терористів 24.12.2017

Дев'ятьох осіб, підозрюваних в організації терактів, було вбито єгипетськими правоохоронцями. Ще дев'ятьох підозрюваних у зв'язках з ісламістами затримали.
У Єгипті проводять антитерористичну операцію після нападу на мечеть

У Єгипті проводять антитерористичну операцію після нападу на мечеть 25.11.2017

У Єгипті військова авіація бомбардує "осередки терористів". Унаслідок теракту, скоєного напередодні в мечеті, на Сінайському півострові загинули щонайменше 235 людей.

Петро Порошенко зустрінеться з Гілларі Клінтон на Генасамблеї ООН

Петро Порошенко зустрінеться з Гілларі Клінтон на Генасамблеї ООН 14.09.2016

Президент України Петро Порошенко буде серед світових лідерів, з якими під час Генасамблеї ООН зустрінеться кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон.
Amnesty звинувачує Єгипет у масових тортурах опозиціонерів

Amnesty звинувачує Єгипет у масових тортурах опозиціонерів 13.07.2016

Правозахисники з Amnesty International оприлюднили звіт про жорстокі репресії влади Єгипту щодо опозиції, жертвами яких стали понад 34 тисячі громадян.
Єгипетський суд визнав незаконною передачу спірних островів Саудівській Аравії

Єгипетський суд визнав незаконною передачу спірних островів Саудівській Аравії 21.06.2016

Передачу Саудівській Аравій островів Тиран і Санафір у Червоному морі в обмін на щедрі інвестиції єгипетський суд визнав незаконною. Однак рішення ще можна оскаржити.
У Єгипті відбулись масові протести проти передачі островів Саудівській Аравії

У Єгипті відбулись масові протести проти передачі островів Саудівській Аравії 16.04.2016

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які виголошували антиурядові гасла. Правоохоронці затримали більше ста осіб.
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