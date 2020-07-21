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Абдель Фаттах Ас-Сісі - єгипетський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Абдель Фаттах Ас-Сісі".
Абдель Фаттах Ас-Сісі є президентом Єгипту з червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.