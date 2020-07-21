Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі зможе залишатися при владі до 2030 року. Майже 90 відсотків тих, хто взяв участь у триденному референдумі, підтримали відповідні поправки до конституції.