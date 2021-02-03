РФ має намір створити в анексованому Криму умови для анонімних інвесторів

Уряд РФ розробив законопроєкт, ухвалення якого дозволить інвесторам працювати у анексованому Росією Криму, не зважаючи на санкції США та Євросоюзу. Про це в середу, 3 лютого, повідомляє російська агенція РБК з посиланням на текст документа, справжність якого підтвердили в мінекономрозвитку Росії.

Йдеться про створення у Криму та Севастополі особливих адміністративних районів (ОАР) з правовим режимом, що дозволить інвесторам працювати анонімно. Як повідомляє РБК, "конфіденційнійсть інвесторів з інших регіонів Росії є способом захисту від західних санкцій".

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Працювати у цих районах зможуть будь-які російські компанії, але бізнес їм доведеться вести тільки на півострові, за межами якого у них не повинно бути ні філій, ні представництв. Мінімальна сума інвестицій - не менше 150 мільйонів рублів (близько 2 мільйонів євро. - Ред.), що мають бути спрямовані на розвиток інфраструктури, туризму, санітарно-курортного лікування тощо.

Режим санкцій

Після російської анексії Криму в 2014 році США і Євросоюз оголосили про запровадження санкцій щодо компаній з РФ, що працюють на півострові. Внаслідок цього низка потенційних інвесторів відмовилися працювати в Криму і Севастополі. Відмовились від роботи в анексованому Криму і деякі російські компанії, що побоюються санкцій, наслідком яких може бути заборона торгівлі з ЄС чи отримання кредитування від західних банків.

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Як зауважує РБК, США і ЄС, коли запроваджували санкції щодо конкретних юридичних осіб РФ, то спиралися в соновному на публічні повідомлення та дані російських державних реєстрів.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Заборона на в'їзд та замороження активів У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії ЄС пішов за прикладом США Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Російська нафтова галузь під санкціями Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

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