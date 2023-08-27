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РФ й Україна б'ються за бурові в Чорному морі - розвідка

Валерій Сааков
27 серпня 2023 р.

Нафтогазові платформи в Чорному морі мають стратегічно важливе значення, тож нині точиться запекле протистояння між Україною й РФ за контроль над ними, кажуть у британській розвідці.

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Бурова газова установка в Чорному морі (фото з архіву)
Бурова газова установка в Чорному морі (фото з архіву)Фото: picture-alliance/dpa

Нині точаться запеклі бої між морськими та повітряними силами України й Росії за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі, що розташовані між Кримом та Одесою. Такий висновок містить оприлюднений у неділю, 27 серпня, щоденний аналітичний огляд міністерства оборони Великобританії.

"На тлі збереження високої напруги в Чорному морі сталися сутички між морськими та повітряними силами (обох країн. - Ред.) за контроль за стратегічно важливими газовими й нафтовими платформами між Кримом і Одесою", - констатують автори огляду.

На підтвердження своїх аргументів британські військові аналітики згадали обстріл російським бойовим літаком українського військового малого катера поблизу однієї з таких платформ в акваторії північного заходу Чорного моря. Оператором платформ є компанія "Чорноморнафтогаз", яку захопили російські сили та проросійська окупаційна влада Криму під час анексії півострова 2014 року та згодом.

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Крім того, у міноборони Великобританії вказали, що після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією нафтогазових платформах. Також і Росія, і Україна періодично захоплювали їх і розміщували там свої війська.

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"Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть застосовуватися як передові бази розгортання, місця посадки вертольотів і ракет дальнього радіуса дії", - зазначили у британській розвідці.

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