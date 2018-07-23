 Reuters: Індія може уникнути санкцій США за купівлю зброї у Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Reuters: Індія може уникнути санкцій США за купівлю зброї у Росії

Законодавство США передбачає санкції за купівлю іншими країнами зброї у Росії. Для Індії можуть зробити виняток. У Конгресі США досягли домовленості про це.

Установки зенітної ракетної системи С-400

Установки зенітної ракетної системи С-400

Індія може уникнути санкцій з боку США за купівлю зброї в Росії. Про це у четвер, 26 липня, повідомила інформагенція Reuters, опитавши експертів і представників бізнесу як у Сполучених Штатах, так і в Індії.

Індія, котра використовує значну кількість російського військового обладнання - від бойових літаків до кораблів і підводних човнів - зараз на етапі завершення переговорів з Москвою про купівлю російських зенітних ракетних систем С-400. Угода оцінюється у шість мільярдів доларів США.

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Як відомо, ухвалений Конгресом США і підписаний президентом Дональдом Трампом минулого літа "Акт про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій" передбачає запровадження додаткових санкцій проти будь-якої країни, котра провадить торгівлю з Росією у оборонному та розвідувальному секторах.

Але цього тижня Конгрес США досяг угоди щодо умов, згідно з якими Трамп може зробити виключення. Якщо певна країна доведе, що знижує обсяги імпорту зброї з Росії, а натомість розширює співробітництво у сфері оборони зі США, то вона може уникнути санкцій передбачених актом. Експерти з Індії та США вважають, що Індія відповідає обом вимогам, пише Reuters.

В уряді Індії поки утрималися від коментарів, а в міноборони США повідомили, що Конгрес ще має проголосувати відповідні зміни в законодавстві, після чого їх повинен буде підписати президент.

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