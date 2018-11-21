Reuters: затримані Росією українські кораблі доставили у Керч

Рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України у понеділок, 26 листопада, доставили у порт Керчі. Про це повідомляє повідомляє агенція Reuters.

Цю інформацію підтверджують також джерела агенції "Інтерфакс". "Кораблі доставлені до Керчі, дісталися своїм ходом (у супроводі)", - зазначив співрозмовник інформагенції. Reuters зауважує, що на українських суднах не помітно пошкоджень.

Українські кораблі були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки 25 листопада. Перед цим один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів.

Пізніше у неділю російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши рух суден із Чорного в Азовське море. До ранку понеділка рух цивільних судів в Керченській протоці було відновлено.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Ради національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання 26 листопада для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану.