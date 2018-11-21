 Reuters: затримані Росією українські кораблі доставили у Керч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Reuters: затримані Росією українські кораблі доставили у Керч

Буксир і катери українських ВМС доправили у порт Керчі, повідомляє Reuters та "Інтерфакс". Керченську протоку відкрили для руху суден.

Українські кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці, доправлені у порт Керчі

Українські кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці, доправлені у порт Керчі

Рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України у понеділок, 26 листопада, доставили у порт Керчі. Про це повідомляє повідомляє агенція Reuters. 

Цю інформацію підтверджують також джерела агенції "Інтерфакс". "Кораблі доставлені до Керчі, дісталися своїм ходом (у супроводі)", - зазначив співрозмовник інформагенції. Reuters зауважує, що на українських суднах не помітно пошкоджень. 

DW.COM

Міноборони України наказало привести ЗСУ до стану повної боєготовності після інциденту в Керченській протоці. Верховна Рада розгляне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. (26.11.2018)

У ВМС України повідомили про шістьох поранених військових на захоплених росіянами кораблях. Загалом на трьох кораблях перебували 23 військовослужбовці ЗСУ. (25.11.2018)

Європейський Союз закликав Росію не загострювати ситуацію в Азовському морі та в Керченській протоці, де російська сторона захопила українські кораблі. Україна звернулася по допомогу до США. (25.11.2018)

Українські кораблі були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки 25 листопада. Перед цим один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів.

Пізніше у неділю російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши рух суден із Чорного в Азовське море. До ранку понеділка рух цивільних судів в Керченській протоці було відновлено.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Ради національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання 26 листопада для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану.

Дивитись відео 01:15
Now live
01:15 хв

Повзуча анексія Азовського моря: як у Європарламенті Росію розкритикували (25.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Повзуча анексія Азовського моря: як у Європарламенті Росію розкритикували (25.10.2018)  

Також за темою

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

РНБО радить Порошенку ввести в Україні воєнний стан 25.11.2018

Рада нацбезпеки та оборони підтримала рішення про запровадження в Україні правового режиму воєнного стану. Указ Петра Порошенка про введення воєнного стану має затвердити 26 листопада Верховна Рада.

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Українська армія та СБУ приведені в повну боєготовність 26.11.2018

Міноборони України наказало привести ЗСУ до стану повної боєготовності після інциденту в Керченській протоці. Верховна Рада розгляне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Russland Krim | Schiff versperrt Durchfahrt an der Straße von Kertsch

Рада Безпеки ООН екстрено збереться через ситуацію у Керченській протоці 26.11.2018

Рада Безпеки ООН збирає екстрене засідання щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. НАТО закликало сторони до стриманості і деескалації.

Реклама

Докладно

День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій. 

Анґела Меркель наголосила на важливості роботи G20

Меркель відзначила зусилля G20 у вирішенні проблем економіки

Разом країнам G20 вдається розв'язувати важливі питання світової економіки, зиск мають усі учасники, заявила Меркель.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  