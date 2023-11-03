Рекорд зайнятості у Німеччині та нові шанси на ринку праці

Число працюючих німців могло бути й вищим. Про це говорять сотні тисяч вакансій та незатребувані місця у системі профнавчання. Через пробуксування економіки трохи виросло безробіття.

Ніколи ще в об'єднаній Німеччині кількість працюючих не була такою високою, як зараз: 46 мільйонів людей. Про новий рекорд зайнятості у ФРН, встановлений за підсумками вересня, 2 листопада оголосило Федеральне статистичне відомство (Destatis). Порівняно з вереснем минулого року кількість жителів країни, які мають трудовий заробіток та сплачують податки та соціальні внески, зросла на 291 тисячу осіб. Але зайнятість могла бути ще вищою.

Терміново потрібні працівники та учні

Того самого дня Федеральне агентство праці повідомило, що по всій країні в жовтні було зареєстровано майже 749 тисяч вакансій. При цьому термін їхнього закриття зріс за рік з 139 днів до 153 днів. Іншими словами, німецьким роботодавцям доводиться зараз у середньому п'ять місяців шукати відповідного кандидата, зокрема й за кордоном. Особливо важко знайти працівників та спеціалістів у таких сферах як охорона здоров'я, будівельна галузь, ремісничі послуги, IT-індустрія. Гостро не вистачає також професійних водіїв обох статей, а також виховательок та вихователів, наголосило Федеральне агентство праці.

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Водночас, за даними агентства з праці, на німецьких підприємствах залишається 73 тисячі вакантних місць у системі професійно-технічної освіти (Ausbildung). Навчання відбувається тут протягом від двох до 3,5 року, головним чином, на виробництві за одночасного відвідування профтехучилища. "Надзвичайно важко, - зазначило Федеральне агентство праці в окремому повідомленні 2 листопада, - вдавалося заповнювати місця на навчання професіям у сфері виробництва та продажу продуктів харчування, на підприємствах з випуску ортопедичної та реабілітаційної техніки, у будівельній та близьких до неї галузях, в галузі управління транспортними коштами, на металообробних підприємствах, а також у готельному бізнесі та у громадському харчуванні”.

У системі профтехосвіти в Німеччині залишається 73 тисячі вакантних місць Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Таким чином, шанси знайти роботу на німецькому ринку праці або розпочати в Німеччині здобуття середньої професійної освіти, як і раніше, високі, незважаючи на очевидне пробуксування німецької економіки і очікуване цього року невелике скорочення ВВП.

Хороші новини для українців та інших іноземців

Усе це - хороші новини для іноземних кадрів з кваліфікацією і навіть без неї, які бажають працевлаштуватись у Німеччині. Особливо для громадян України, які, рятуючись від війни, знайшли тут притулок, а також для дітей, які закінчили школу. Тим більше що уряд ФРН у жовтні змінив курс щодо працевлаштування українських біженців і тепер вимагатиме від них активнішого пошуку роботи, особливо якщо вони вже пройшли мовні курси.

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До того ж, напередодні, 1 листопада, уряд ФРН ухвалив низку рішень, які повинні полегшити працевлаштування громадян інших країн, які вже перебувають у Німеччині, насамперед - претендентів на притулок. Так, фактично скасовано правило, яке забороняє працювати особам, яким надано відстрочку від депортації (Duldung). Надалі німецькі підприємства зможуть зазвичай брати на роботу іноземців з таким статусом. За даними на середину року, його мали у Німеччині майже 225 тисяч осіб. До них належать особи, які не мають документів, які проходять курс лікування або, наприклад, мають неповнолітню дитину, яка отримала посвідку на проживання, пояснює інформаційне агентство dpa.

Тож у Берліні правляча коаліція розраховує на те, що українці й громадяни інших країн, що не входять до ЄС, найближчим часом зроблять помітний внесок у вгамування кадрового голоду, що виник на німецькому ринку. Він має вже хронічний характер, насамперед через старіння суспільства.

Безробіття невисоке, але воно виросло

Проте в останні місяці попит на трудові ресурси через слабку економічну кон'юнктуру все ж таки знизився. Той факт, що "німецька економіка ось уже більше року фактично тупцює на місці", не міг не позначитися на ринку праці, хоча він "тримається порівняно непогано", підкреслила, представляючи свіжі дані Федерального агентства з праці, його голова Андреа Налес (Andrea Nahles).

За даними Агентства праці, у Німеччині у жовтні не мали роботу 2,6 мільйона осіб Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Так, безробіття в жовтні порівняно з вереснем скоротилося, але все ж таки не настільки сильно, як це зазвичай буває в період осіннього економічного пожвавлення після літніх канікул. За даними Федерального агентства з праці, у Німеччині у жовтні не мали роботу 2,6 мільйона осіб, це 5,7 відсотка працездатного населення. У жовтні минулого року цей показник становив 5,3 відсотка, тому за рік рівень безробіття трохи зріс, хоча все ще перебуває на порівняно низькому рівні.

Втім, за підрахунками статистиків з Destatis, а вони використовують методику Міжнародної організації праці (ILO), рівень безробіття в Німеччині становить лише три відсотки, а безробітними є 1,34 мільйона осіб (за населення ФРН 84,5 мільйона осіб). Проте загалом підрахунки статистичного відомства також вказують на уповільнення позитивних тенденцій та часткове погіршення ситуації на німецькому ринку праці.

Але вже наступного року тренд зміниться, запевнив 2 листопада голова Німецького федерального банку (Бундесбанку) Йоахім Наґель (Joachim Nagel). "У нас знову буде зростання", - заявив він у розмові з журналістами телекомпанії ARD. Йдеться про зростання економіки та, відповідно, попиту на трудові ресурси. Тож нинішній рекорд зайнятості в Німеччині, напевно, не був останнім. Адже три чверті мільйона вакансій, як і раніше, не заповнені.