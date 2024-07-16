Реєстр збитків прийматиме заявки за новими категоріями

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), у вівторок, 16 липня, розширив перелік категорій, за якими можна подати заявки про завдані російськими військами матеріальні збитки в Україні.

Як повідомила пресслужба реєстру , тепер можна буде подавати заяви за 12-ма новими категоріями збитків. А саме: за фактом смерті та зникнення найближчих родичів, вимушеним внутрішнім переміщенням, руйнуванням інфраструктури України, а також до низки додаткових категорій, пов'язаних з пошкодженням та знищенням майна. Очікується, що деякі з нових категорій будуть відкриті для подання заяв вже в серпні, зазначають у RD4U.

Наголошується, що окрім заяв від фізичних осіб, деякі з цих категорій будуть відкриті для подання заяв від юридичних осіб та держави Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади.

Заяву можна буде подати офлайн

Також серед нововведень RD4U - дозвіл заявникам - як фізичним, так і юридичним особам - призначати представників, які можуть подавати заявки від їхнього імені. Зокрема, буде дозволено батькам та опікунам подавати заявки від імені своїх неповнолітніх дітей.

RD4U також передбачив процедуру подання заяв до реєстру в режимі офлайн у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). "Така офлайн-процедура забезпечить доступність реєстру для тих, хто не може або не хоче користуватися цифровими інструментами для подання заяв", - йдеться у повідомленні. Водночас заявку можна подати онлайн - за допомогою застосунку або сайту "Дія". Це стосується як нових категорій, так і заяв, пов'язаних з пошкодженням та руйнуванням житла.

При цьому RD4U обіцяє, що згодом будуть запущені ще нові категорії заяв. Зокрема, ті, що стосуються порушення особистої недоторканності, втрати майна, доходу або засобів до існування, ділових та інших економічних втрат, втрати доступу до державних послуг, втрати історичної та релігійної спадщини, шкоди навколишньому середовищу та природним ресурсам, розмінуванням та знешкодженням боєприпасів, що не вибухнули.

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Нагадаємо, процес подачі заявок про завдані російськими військами матеріальні збитки в Україні було відкрито у квітні. Тоді почався прийом заяв лише від тих, чиє житло було знищене внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині заяв за цією категорією до реєстру вже надійшло кілька тисяч.

Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. До цієї ініціативи долучилися 40 країн, було відкрито офіс реєстру в Києві. Тепер рада директорів реєстру закликає країни завершити розробку договору про сам механізм компенсації з доступом до коштів для відшкодування збитків. Для цього передбачається використовувати надприбутки від заморожених на Заході активів РФ, а українська сторона домагається їх повної конфіскації.